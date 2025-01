Chuyện gì đang xảy ra với Lee Min Ho?

Lee Min Ho thời gian gần đây đang là cái tên hot tại nhiều quốc gia châu Á bởi sự trở lại với bộ phim Hỏi Các Vì Sao (When the Stars Gossip). Thế nhưng hot ở đây lại chẳng phải theo chiều hướng tích cực khi thực tế là bộ phim của anh không gặt hái được thành tích nào đáng tung hô. Và Lee Min Ho (dù muốn hay không) thì cũng liên tục bị réo tên như một lý do lớn nhất khiến Hỏi Các Vì Sao thất bại.

Bom tấn 50 tỷ won không được ai quan tâm

Ngay từ khi ấn định dàn cast, Hỏi Các Vì Sao đã được PR như một bom tấn truyền hình bởi có vốn đầu tư lên tới 50 tỷ won cùng sự góp mặt của ekip khủng chưa từng thấy, từ đạo diễn đến biên kịch, diễn viên đều là hạng A, hạng S trong ngành làm phim Hàn. Đó là chưa kể phim cò chiếu trên khung giờ vàng của tvN, được ông lớn Netflix tích cực quảng bá ngay từ đầu, có tất cả mọi yếu tố để bùng nổ khi lên sóng. Thế nhưng sự thật là không hề.

Hỏi Các Vì Sao ngay từ khi lên sóng tập 1 đã khiến dư luận hoang mang khi rating chỉ ghi nhận con số 3,324%, thấp hơn rating mở màn của toàn bộ phim cuối tuần trên tvN năm 2024. Sang đến tuần thứ 2 lên sóng, rating tụt xuống dưới 3%, tập thấp nhất ghi nhận con số 2,237% - quá thấp với phim cuối tuần nói chung chứ chưa nhắc đến việc nó sở hữu dàn cast hạng S. Đã là "con ghẻ quốc dân", Hỏi Các Vì Sao cũng chẳng được làm "con cưng quốc tế" khi thành tích trên Netflix rất ảm đạm. Nó chẳng thể đứng đầu BXH Netflix của bất cứ quốc gia có bản quyền phát sóng nào, đó là chưa kể đến việc tại một số quốc gia như Brazil, Chile, Nhật Bản,... phim còn không vào nổi top 10 BXH chương trình truyền hình (số liệu ghi nhận vào ngày 14/1).

Lee Min Ho mờ nhạt, ngay từ đầu đã sai lầm?

Dù muốn hay không thì hiện tại, Lee Min Ho cũng là cái tên đứng mũi chịu sào cho sự thất bại của Hỏi Các Vì Sao. Không thể phủ nhận việc Lee Min Ho đã rất nỗ lực cho việc lột xác. Anh đóng một vai nghèo hơn, tếu táo hơn, hình ảnh nam thần không còn hiện hữu quá rõ nét như loạt phim trước nhưng nó không thực sự là thứ khán giả cần. Diễn xuất của Lee Min Ho vẫn chẳng mấy đặc sắc, thậm chí còn rất mờ nhạt so với các diễn viên còn lại. Chemistry của anh và Gong Hyo Jin hay nữ phụ cũng chẳng quá đặc sắc dù trước đây, Gong Hyo Jin cực giỏi trong việc tạo chemistry với bạn diễn. Điều khiến Lee Min Ho luôn hot là nhan sắc thì ở tác phẩm này cũng không được tận dụng triệt để.

Thực tế, Hỏi Các Vì Sao vốn bị cho là sự mạo hiểm của ekip sản xuất bởi vốn dĩ tại Hàn những bộ phim khai thác bối cảnh ngoài vũ trụ không mấy khi thành công. Kể cả những tên tuổi như Bae Doona, Gong Yoo, Nam Goong Min, Song Joong Ki,... cũng từng ê chề với thể loại phim này. Chưa kể Hỏi Các Vì Sao còn có những tình tiết khiến người xem cảm thấy nực cười, như việc thụ tinh nhân tạo ngoài vũ trụ để chữa vô sinh. Người xem thực sự không biết Lee Min Ho đang gặp vấn đề gì mà quyết định nhận kịch bản này, một kịch bản mà ngay từ những tập đầu đã không có gì đặc sắc lại còn khai thác một chủ đề quá mạo hiểm với ngành phim Hàn.

10 năm không có vai diễn để đời

Thực tế thì từ trước Hỏi Các Vì Sao, Lee Min Ho đã gặp khó khăn trong việc khẳng định vị thế trên màn ảnh. Không thể phủ nhận việc anh vô cùng đắt show, đóng quảng cáo hay tham gia talk show đều rất hot nhưng khi đóng phim lại không đạt được thành tích tốt. Bộ phim hot nhất của nam thần họ Lee trong 1 thập kỷ vừa qua có lẽ là Huyền Thoại Biển Xanh, sau đó là chuỗi những tác phẩm không quá bùng nổ.

Quân Vương Bất Diệt ghi nhận rating khá thấp tại quê nhà, may mắn khi đạt thứ hạng cao trên Netflix quốc tế. Packinko mang đến một Lee Min Ho rất mới nhưng tiếc khi phim lại hướng tới thị trường Âu Mỹ nên tại châu Á, nó gần như không giúp Lee Min Ho thăng hạng tên tuổi là bao. Chưa kể ở phim này, Lee Min Ho còn không hẳn là nam chính, nội dung tác phẩm không hoàn toàn tập trung vào nhân vật của anh. Xuyên suốt gần 10 năm, Lee Min Ho không có vai diễn nào thực sự bùng nổ, giúp anh được thừa nhận về năng lực hay danh tiếng. Phải chăng chính vì vậy nên anh đã gật đầu nhận lời Hỏi Các Vì Sao và đặt niềm tin vào việc một ekip khủng, một vốn đầu tư lớn sẽ giúp anh "đổi vận"?

Nguồn ảnh: tvN