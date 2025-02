Chuyện gì đang xảy ra với hôn nhân của sao nữ Vbiz và chồng Ấn Độ?

Trong showbiz Việt, cuộc sống của 2 mỹ nhân lấy chồng người Ấn Độ là Võ Hạ Trâm và Nguyệt Ánh được nhiều người dành sự quan tâm. Trong khi Võ Hạ Trâm rất thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng, công khai nhắc ông xã trước công chúng thì Nguyệt Ánh ngược lại hoàn toàn. Chính sự khác lạ này đã khiến netizen đặt ra nhiều nghi vấn liên quan đến tình hình hôn nhân hiện tại của nữ diễn viên Cổng Mặt Trời.

Nguyệt Ánh là gương mặt diễn viên truyền hình được khán giả phía Nam rất yêu thích. Cô xuất hiện trong loạt phim ăn khách như: Cổng Mặt Trời, Dốc Tình, Dòng Sông Huynh Đệ, Gia Đình Phép Thuật, Hàn Mặc Tử... Tuy nhiên, ngay thời điểm sự nghiệp đang có nhiều khởi sắc, thăng hoa thì Nguyệt Ánh gây bất ngờ khi thông báo kết hôn. Đám cưới của cô và chồng người Ấn Độ diễn ra vào năm 2017.

Chồng Nguyệt Ánh là Kilaparthy Eswar Rao - một giáo viên Yoga người Ấn Độ làm việc tại Việt Nam. Thời điểm tiến đến hôn nhân, cặp đôi đã yêu đương và tìm hiểu nhau được 1 năm. Sau đám cưới, Nguyệt Ánh ít xuất hiện trong làng giải trí để lui về hậu trường làm mẹ hiền vợ đảm. Lúc đầu, cả hai cũng gặp khó khăn trong việc giao tiếp, ăn uống và sinh hoạt cá nhân, tuy nhiên sau đó đã cùng nhau ngồi lại để giải quyết.

Nguyệt Ánh sở hữu nhan sắc mặn mà, là nữ diễn viên truyền hình được công chúng yêu mến

Nguyệt Ánh tổ chức hôn lễ với chồng Ấn Độ cách đây 8 năm

Đến tháng 8/2018, nữ diễn viên Cổng Mặt Trời chào đón cậu con trai đầu lòng. Bé thừa hưởng đôi mắt tròn của bố mẹ, vẻ ngoài cực khôi ngô, đáng yêu. Ít ai biết được, Nguyệt Ánh từng gặp khó khăn lớn lúc mang thai nhóc tỳ. Nữ diễn viên tiết lộ cô từng bị xuất huyết đỏ trong một chuyến công tác phải di chuyển trên xe địa hình. Nguyệt Ánh phải nghỉ ngơi và tạm dừng mọi kế hoạch làm việc để dưỡng thai. Sau khi sinh nở, Nguyệt Ánh rơi vào giai đoạn trầm cảm mỗi khi con bệnh hay quấy khóc.

Khi được hỏi về cuộc sống sau kết hôn, Nguyệt Ánh từng hiếm hoi trả lời: "Tôi và ông xã không giấu giếm bất cứ chuyện gì, cùng chia sẻ mọi cung bậc cảm xúc. Chúng tôi có thể trò chuyện cùng nhau suốt cả ngày không chán. Tôi nghĩ mình không cần phải làm gì đó cầu kỳ để giữ gìn hạnh phúc gia đình mà để mọi thứ tự nhiên".

Khi con còn nhỏ, chồng Nguyệt Ánh thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội của vợ

Thời gian đầu, ông xã của Nguyệt Ánh cũng hay lộ diện trên trang cá nhân của cô vào những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, tầm 2-3 năm nay, Kilaparthy Eswar Rao vắng bóng hoàn toàn, Nguyệt Ánh cũng hạn chế chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Đáng nói, trong dịp sinh nhật con, lễ tốt nghiệp mầm non của bé.... chồng của Nguyệt Ánh cũng không xuất hiện trong loạt ảnh do cô đăng tải. Chính vì những lý do này, netizen rầm rộ tin đồn hôn nhân của Nguyệt Ánh đang có vấn đề. Dù đối mặt với nghi vấn này suốt thời gian dài, nhưng Nguyệt Ánh chưa từng lên tiếng phản hồi.

Tầm 2- 3 năm nay, Nguyệt Ánh chỉ đăng ảnh con trai chứ không nhắc đến chồng

Cô đối diện với nhiều tin đồn hôn nhân nhưng không lên tiếng phản hồi

Hiện tại, Nguyệt Ánh chỉ tham gia hoạt động showbiz "nhỏ giọt", hầu hết thời gian dành để nuôi dưỡng và chăm sóc con. Nguyệt Ánh cũng mở cửa hàng bún bò, tự tay nấu và bưng bê phục vụ khách. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên còn gây sốc khi tiết lộ sở hữu nhiều tài sản bất động sản tiền tỷ và đang rao bán.

Con trai của Nguyệt Ánh càng lớn càng điển trai, được mẹ đầu tư cho theo học tại trường quốc tế. Sinh ra trong gia đình đa văn hóa, nhóc tì nói được cả 3 thứ tiếng gồm tiếng Ấn, tiếng Anh, tiếng Việt, trong đó tiếng Việt là ngôn ngữ chính. Khi được hỏi về cách nuôi dạy con, Nguyệt Ánh chia sẻ: "Mong muốn lớn nhất của Ánh chỉ đơn giản là con khỏe mạnh, thông minh, lễ phép và hiếu thảo. Chính vì vậy, Ánh hướng đến phương pháp nuôi con để con phát triển tự nhiên, cho con một chế độ dinh dưỡng hợp lý, phù hợp lứa tuổi và cơ địa, cho con học thêm những gì con thích, giữ cho bé tinh thần lạc quan tích cực, một cơ thể khỏe mạnh cho đến khi con đến tuổi tự lập và hoàn toàn có quyền tự chủ cuộc sống của bản thân. Khi đó cha mẹ sẽ lui về đằng sau để làm người hỗ trợ và định hướng".

Gần đây, Nguyệt Ánh trở lại với vài hoạt động showbiz, tham dự sự kiện

Hình ảnh Nguyệt Ánh bận rộn ở quán bún bò từng gây xôn xao trên mạng xã hội