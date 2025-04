Chuyện gì đang xảy ra với hội bạn mỹ nhân của Diệp Lâm Anh khiến một người phải thừa nhận "chèn ép"?

Một trong những hội bạn có thời gian gắn bó lâu trong showbiz chính là 4 mỹ nhân bước ra từ chương trình Vietnam's Next Top Model Diệp Lâm Anh - Đàm Thu Trang - Hiền Trần - Pông Chuẩn. Hiện tại, các người mẫu đã có chuyển hướng công việc, đều đã trở thành mẹ bỉm. Sau hơn 1 thập kỷ chương trình lên sóng, các sao nữ này vẫn giữ quan hệ thân thiết, thường xuyên góp mặt trong những sự kiện đặc biệt của đối phương. Thỉnh thoảng, cả nhóm còn lập hội "trốn con" để đi du lịch cùng nhau. Tuy nhiên, dạo gần đây, Trần Hiền vướng nghi lục đục, đã rời khỏi nhóm bạn khi thường xuyên vắng mặt trong những chuyến du lịch, không tương tác với 3 thành viên còn lại.

Giữa lúc vướng nghi vấn rạn nứt tình bạn, Pông Chuẩn bất ngờ viết tâm thư thừa nhận "chèn ép", thế nhưng sau khi nghe kỹ đầu đuôi câu chuyện thì netizen nhận ra có gì đó sai sai. Theo đó, Pông Chuẩn cho biết Trần Hiền đang có cuộc sống rất "thư giãn", nhà ở khắp nơi nên không cố định tại TP.HCM. Không chỉ thế, Trần Hiền là người rất ít sử dụng mạng xã hội, nhưng clip cô cho là trend gửi hội bạn xem thực chất đã có từ 3-4 năm trước.

Hầu hết những dịp đặc biệt gần đây, chỉ có 3 thành viên Diệp Lâm Anh - Đàm Thu Trang và Pông Chuẩn gặp gỡ nhau

Pông Chuẩn nói về cuộc sống "bất ổn" hiện tại của Trần Hiền: "Bạn tôi không có nổi 1 cái nhà cố định, vì nó không thể sống mà ở yên 1 chỗ, vài hôm ở Sài Gòn, nửa tháng ở Hội An thèm rau lại về Tà Nung Đà Lạt. May vẫn còn quanh quẩn ở Việt Nam. Tôi thấy thương bạn Trần Hiền vô cùng nhưng chúng tôi buộc phải cách ly người như thế. Bởi vì nếu có mặt đủ 4 người thì có thể là 1 năm chúng tôi mới có thể ghép kèo được 1 lần. Thế nên dù tin đồn có là gì đi nữa, tôi xin chấp nhận vì tôi thấy xứng đáng". Bên dưới bình luận, Trần Hiền cũng hài hước đáp lại đúng 2 chữ "Cạn lời". Như vậy, nhóm bạn hiện vẫn giữ liên lạc và thân thiết, chỉ là cuộc sống của Trần Hiền có nhiều thay đổi nên không còn tụ họp đầy đủ như trước kia.

Trần Hiền hiện không còn hoạt động nghệ thuật, cô thường xuyên thay đổi môi trường sống

Sau 15 năm bước ra từ Vietnam's Next Top Model , Đàm Thu Trang có hôn nhân viên mãn bên Cường Đô La. Cô cũng đã lui về hậu trường để phát triển công việc kinh doanh, toàn tâm toàn ý chăm sóc 2 con. Pông Chuẩn vẫn theo đuổi công việc stylist, cô còn trở lại ở chương trình The New Mentor và để lại ấn tượng với công chúng. Sau biến cố hôn nhân, Diệp Lâm Anh trở lại rực rỡ ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Mẹ bỉm 2 con thừa nhận chính cột mốc tham gia Chị đẹp đã khiến cô chữa lành và lấy lại động lực cuộc sống.

Cách đây gần 1 năm, nhóm bạn này còn tổ chức đi du lịch sang chảnh cùng nhau

Riêng về Trần Hiền, vào tháng 2/2022, cô khoe giấy đăng kí kết hôn với ông xã tên Ngọc Thắng, sinh năm 1981. Sau bài đăng thông báo này, bạn thân Đàm Thu Trang cũng không chia sẻ bất kì thông tin nào về chuyện yêu đương cũng như danh tính nửa kia. Cô cũng đã chào đón nhóc tỳ đầu lòng trong năm 2022. Hiện tại, Trần Hiền ít xuất hiện trong các sự kiện giải thích, thỉnh thoảng mới góp mặt trong những buổi tụ họp cùng hội bạn. Dù đã lui về hậu trường nhưng cựu người mẫu sở hữu đôi chân 1,1m vẫn giữ phong độ nhan sắc ổn định.

Nói về hội bạn thân này, Diệp Lâm Anh từng chia sẻ: "Thanh xuân có bạn! Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào. Đấy là sách viết như thế, còn mỗi khi gặp nhóm bạn này thì tôi thường không biết mình là ai luôn mọi người ạ. Chúng tôi chơi với nhau được 14 năm rồi, từ cột mốc là Vietnam's Next Top Model 2010. Tính ra cũng từng là đối thủ trong một game show, nhưng may mắn là đứa nào cũng ý thức được đó chỉ là một trò chơi. Và bước ra khỏi trò chơi thì lại là cuộc đời".