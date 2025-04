Hội bạn mỹ nhân Diệp Lâm Anh - Đàm Thu Trang lục đục nội bộ?

Diệp Lâm Anh, Đàm Thu Trang, Pông Chuẩn, Trần Hiền là hội bạn thân đình đám của Vbiz. Nhóm chị em "sang - xịn - mịn" này từng khiến dân mạng trầm trồ với hình ảnh đồng điệu, ăn mặc đẹp đều, check-in sang chảnh và luôn gắn bó như hình với bóng. Tuy nhiên thời gian gần đây, netizen nhận ra một vài điểm bất thường, dấy lên nghi vấn về mối quan hệ trong hội bạn.

Cụ thể, sau khi Pông Chuẩn đăng tải hình ảnh vui chơi với hội bạn, cư dân mạng nhanh chóng soi ra sự vắng bóng của Trần Hiền. Một tài khoản để lại bình luận thắc mắc: "Còn em Hiền cùng nhóm. Rất lâu rồi nha. Không thích thì ba em cũng ok".

Ngay lập tức, Pông Chuẩn đã đích thân phản hồi để làm rõ: "Em Hiền giờ không ở Sài Gòn nên ít gặp lắm ạ". Khi tiếp tục được hỏi thêm về lý do, cô cũng chia sẻ thêm rằng Trần Hiền là người khá "chill", thường xuyên di chuyển giữa nhiều nơi như Đà Lạt, Hội An vì "nhà nó rải khắp nơi". Câu trả lời này phần nào cho thấy sự vắng mặt là do lịch trình cá nhân, chứ không xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ.

Pông Chuẩn lên tiếng khi có người thắc mắc về sự vắng mặt của Trần Hiền trong hội bạn gần đây

Thời gian qua, Trần Hiền bị netizen đặt nghi vấn rời hội bạn vì liên tục vắng mặt. Chi tiết đáng bàn nhất là khi Diệp Lâm Anh và Pông Chuẩn tổ chức chuyến du lịch sang chảnh để mừng sinh nhật Đàm Thu Trang thì Trần Hiền cũng không tham dự. Tuy nhiên, việc Trần Hiền vắng mặt khi hội bạn tụ họp là do cô dành thời gian cho gia đình.

Vào cuối tháng 12 năm ngoái, trên trang cá nhân, Trần Hiền chia sẻ khoảnh khắc bế một em bé sơ sinh kèm thông báo: "Cảm ơn con đã đến bên mẹ bình an, khỏe mạnh". Nữ người mẫu cho biết nhóc tỳ thứ 2 là một bé trai, hiện cô đang ở cữ tại gia. Trong thời gian mang bầu và sinh con, Trần Hiền hạn chế lộ diện và cũng ít cập nhật mạng xã hội.

Trần Hiền là một trong những người mẫu nổi bật tại cuộc thi Vietnam's Next Top Model, cô dừng chân ở top 5 chung cuộc. So với những người còn lại, Trần Hiền có cuộc sống vô cùng kín tiếng.

Cuối năm ngoái, Trần Hiền đón nhóc tỳ thứ 2 chào đời. Thời gian qua, cô hạn chế xuất hiện và dành thời gian cho gia đình

Cùng tham gia Vietnam's Next Top Model, Đàm Thu Trang - Diệp Lâm Anh - Trần Hiền và Pông Chuẩn từ đối thủ chuyển sang làm bạn thân. Mối quan hệ của bốn mỹ nhân Việt đã duy trì hơn 1 thập kỷ qua. Hiện tại, các thành viên đã có công việc riêng và hạn chế xuất hiện trong làng giải trí thế nhưng họ vẫn sẵn sàng tụ họp bên nhau vào những dịp quan trọng.

Nhóm bạn này từng được netizen ví như "hội chị em kiểu mẫu" của Vbiz: từ diện đồ đồng điệu, cùng chụp ảnh lookbook cho đến dự sinh nhật, dự tiệc hay du lịch cùng nhau. Thậm chí, trong thời điểm Diệp Lâm Anh ly hôn và gặp biến cố gia đình, các thành viên trong nhóm cũng luôn xuất hiện để ủng hộ, khiến tình bạn giữa họ càng thêm đáng ngưỡng mộ.

Nói về hội bạn thân này, Diệp Lâm Anh từng chia sẻ: "Thanh xuân có bạn! Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ cho bạn biết bạn là người như thế nào. Đấy là sách viết như thế, còn mỗi khi gặp nhóm bạn này thì tôi thường không biết mình là ai luôn mọi người ạ. Chúng tôi chơi với nhau được 14 năm rồi, từ cột mốc là Vietnam's Next Top Model 2010. Tính ra cũng từng là đối thủ trong một game show, nhưng may mắn là đứa nào cũng ý thức được đó chỉ là một trò chơi. Và bước ra khỏi trò chơi thì lại là cuộc đời".