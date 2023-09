Ca sĩ Noo Phước Thịnh xin lỗi sau bình luận khiếm nhã

Ngày 26/9, Noo Phước Thịnh xin lỗi sau vụ dùng từ ngữ nhạy cảm đáp trả bình luận miệt thị của khán giả.

"Dẫu biết bản thân phải quen với lời gièm pha, chỉ trích của dư luận nhưng đôi lúc vẫn muốn mặc kệ tất cả mà sống đúng bản ngã. Vẫn biết bật lại là điều không hay nhưng tự hỏi bản thân cứ im lặng chịu đựng mãi sao? Mỗi khi bật như vậy điều làm tôi bồn chồn, áy náy nhất là tình yêu thương của khán giả yêu mến mình. Họ vô tình nhìn, nghe những điều không hay ngoài chuyên môn", nam ca sĩ viết.

Giọng ca Gạt đi nước mắt viết anh không muốn dồn đối phương vào đường cùng, cũng như lãnh chịu sự sát phạt của cộng đồng mạng. Nam diễn viên nhiều lần bị cười cợt, công kích.

Hình ảnh gần đây của Noo Phước Thịnh.

"Cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng. Thâm tâm tôi lúc này chỉ muốn nói lời xin lỗi. Xin lỗi khán giả, những người yêu thương luôn đặt niềm tin ở tôi. Xin lỗi vì để mọi người thấy điều tiêu cực, xin lỗi vì không đủ vững chãi đối diện mọi thứ khéo léo", nam ca sĩ gửi lời xin lỗi khán giả.

Tối 25/9, mạng xã hội chia sẻ bức ảnh Noo Phước Thịnh gay gắt đáp trả một khán giả gọi nam ca sĩ là "Chị Thịnh". Giọng ca Lặng thầm đăng ảnh của người này, dùng từ ngữ khá nhạy cảm để nói về người này.

Sau lời xin lỗi của Noo Phước Thịnh, một bộ phận khán giả cho rằng nam ca sĩ sai khi dùng từ khiếm nhã, nhưng hành động dùng lời lẽ xúc phạm của tài khoản nọ cũng không đúng.

"Không đáp trả thì hết người này đến người khác bình luận thiếu văn minh. Tôi không bênh Noo nhưng thấy chuyện này ai cũng có lỗi", "Nhiều lần bị xúc phạm thì không phải ai cũng đủ kiềm chế, xem như đây là bài học", "Tôi thấy Noo nhận ra mình sai và xin lỗi ngay, chuyện này ai cũng có lỗi cả"...

Một số người lại cho rằng Noo Phước Thịnh cần cẩn trọng hơn trong lời nói, tránh để phải xin lỗi, hơn nữa nam ca sĩ là người nổi tiếng, tránh để lại tiếng xấu cho dư luận, khán giả quay lưng.

Noo Phước Thịnh tên thật là Nguyễn Phước Thịnh, sinh năm 1988. Nam ca sĩ được biết đến với nhiều bản hit như Gạt đi nước mắt, Cause I Love You, Nỗi nhớ đầy vơi... Anh còn là huấn luyện viên của chương trình The Voice Vietnam mùa 4 và 5.