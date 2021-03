Chuyển đến nhà mới phát hiện vật thể lạ với dáng hình kỳ quái, người phụ nữ đăng đàn hỏi dân mạng và nhận loạt hồi đáp "sợ mất mật"

Đầu tháng 7 năm 2019, cô Kerri Moran, đến từ thành phố Brisbane, bang Queensland (Australia) chuyển đến một ngôi nhà mới mua. Trong lúc dọn dẹp ở khu vườn của ngôi nhà đã cũ ấy, Kerri bất ngờ phát hiện một vật thể lạ trông như một vật thể bí ẩn của người ngoài hành tinh.

Kerri không thể biết chính xác nó là vật gì và dùng để làm gì trong khu vườn ấy nên quyết định chụp ảnh rồi đăng tải lên trang Facebook có tên "Weird (and Wonderful) Secondhand Finds That Just Need To Be Shared" (Những điều kỳ lạ (hoặc tuyệt vời) từ món đồ secondhand mà bạn muốn chia sẻ) để nhờ 500 anh em cư dân mạng giải đáp giúp.

Bài đăng của Kerri đã thu hút sự chú ý của đông đảo cư dân mạng.

Kerri viết: "Gần đây tôi đã mua một ngôi nhà cũ và đào kho báu này trong vườn. Tôi không biết nó là gì nhưng con gái tôi ghét nó và nói rằng đó là thứ tồi tệ. Nó rất lớn và nặng. Liệu có ai biết nó là gì không".

Rất nhanh sau đó, Kerri đã nhận được nhiều lời bình luận cũng như giải đáp về vật thể bí ẩn trong vườn nhà mình. Nhiều người cho rằng đó là một cái quan tài, có người lại cảnh báo Kerri về một "lời nguyền rủa" đáng sợ nào đó.

Thậm chí có người còn cho rằng người phụ nữ nên liên hệ với một nhà trừ tà. "Hãy chôn nó lại hoặc đốt nó đi", đây là một trong số khoảng 10.000 bình luận.

Quả thực vật thể lạ này khiến bất kỳ ai cũng tò mò.

"Bạn cần phải để nó lại vị trí cũ. Nếu đó là một loại lọ thần chú nào đó và bạn làm hỏng nó... mọi chuyện có thể kết thúc tồi tệ... đây không giống như một câu thần chú ngọt ngào", một người khác khẳng định. Có người mê tín dị đoan quá mức còn khuyên Kerri: "Hãy gọi một chuyên gia trừ tà".

Bài đăng của Kerri đã thu hút khoảng gần 8.000 lượt thích, 10.000 lượt bình luận, 1.300 lượt chia sẻ.

Sau đó, bà mẹ này đã cập nhật bài đăng thông báo rằng cô đã tìm được câu trả lời. Cụ thể, Kerri viết: "Cảm ơn các bạn đã quan tâm và bình luận rất nhiều. Sân nhà tôi có mùi thơm của cây xô thơm, trong nhà cũng có mùi giấm. Tất cả các biện pháp phòng ngừa đã được thực hiện. Tôi đã liên lạc với chủ sở hữu trước của ngôi nhà và bí ẩn đã được giải đáp...

Cô ấy cho biết con trai cô ấy đã học làm gốm ở trường trung học cách đây vài năm và cậu nhóc thích mang đồ "tào lao" về nhà. Cô ấy đặt chúng trong khu vườn và giờ tôi nhìn thấy. Vì vậy, bây giờ tôi đã có thể ngủ ngon rồi và có được thứ tôi nghĩ là một tác phẩm nghệ thuật thực sự tuyệt vời. Cảm ơn mọi người".

Nguồn: Mirror