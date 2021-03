Người đàn ông đi "giải quyết nỗi buồn" thì suýt ngất trước vật thể lạ dưới bồn cầu nhưng vẫn chưa sợ bằng câu chuyện đôi mắt bí ẩn trong quá khứ

Vào ngày 3/3 vừa qua, một người đàn ông sống ở tỉnh Pailin, Campuchia đã gặp phải tình huống "dở khóc dở cười" trong lúc đi vệ sinh. Thời điểm đó, anh chuẩn bị "giải quyết nỗi buồn" thì phát hiện trong bồn cầu có thứ gì đó như thể người sử dụng trước đó quên xả nước. Thế là người đàn ông này đã ấn nút xả nước nhưng vật thể ấy vẫn không trôi đi.

Không mất quá lâu để vật thể ấy hiện nguyên hình là một con rắn hổ mang. Con vật từ từ chui lên khỏi mặt nước như thể nó rất cẩn trọng quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Chưa đợi con vật tấn công, người đàn ông này đã sợ hãi bỏ chạy ra ngoài cầu cứu người thân. Thế nhưng, khi mọi người quay lại thì con vật đã bò đi đâu mất. Dù không gặp bất cứ tổn hại nào khi đối đầu với rắn hổ mang nhưng hẳn là người đàn ông kia sẽ bị ám ảnh mỗi khi đi vệ sinh trong suốt thời gian dài.

Đây không phải lần đầu tiên những sự vụ rùng mình thế này xảy ra trong nhà vệ sinh. Vào năm 2016, một người phụ nữ sống ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cũng đã có trải nghiệm tương tự.

Theo đó, một người phụ nữ đi làm về định vào nhà vệ sinh để "giải quyết nỗi buồn" thì không ngờ nghe thấy âm thanh kỳ lạ phát ra từ hố xí ngồi xổm. Tiếng động khiến người phụ nữ tò mò ghé mặt sát vào để xem thì bất ngờ nhìn thấy một cặp mắt đang hướng về phía mình. Cảnh tượng đáng sợ không khác gì trong phim kinh dị khiến bà sợ hãi và hét lên dữ dội.

Chồng của người phụ nữ nghe tiếng hét của vợ liền chạy đến hỏi han sự tình. Sau một hồi kiểm tra, ông phát hiện đôi mắt kia không phải là thứ gì đáng sợ mà thuộc về chú chó con của gia đình, không biết bằng cách nào mà chui xuống hố xí và mắc kẹt bên dưới. Thấy vậy, người chồng lập tức gọi báo lực lượng cứu hộ đến hỗ trợ cứu con vật.

Do chiếc lỗ hố xí khá nhỏ nên lực lượng cứu hộ đã mất không ít công sức để kéo con chó ra. Con vật thì tỏ vẻ sợ hãi nên đã kêu lên một cách yếu ớt. May mắn là công cuộc giải cứu diễn ra suôn sẻ, con chó đã bình an vô sự được cứu thoát.

