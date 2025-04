Chuyện đáng lo gì đã xảy ra với cặp đôi vàng Lee Do Hyun - Lim Ji Yeon?

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun là cặp tình nhân đẹp, được công chúng yêu thích của giới giải trí Hàn Quốc. Họ có mối quan hệ lãng mạn, ổn định suốt 2 năm qua. Dù vậy, khán giả vẫn không khỏi lo lắng cho cặp đôi khi Lee Do Hyun được biết đến là 1 người coi trong sự nghiệp hơn chuyện tình cảm.

Trong cuộc phỏng vấn vào tạp chí Esquire vào năm 2019, Lee Do Hyun chia sẻ anh không bao giờ xem lại các tác phẩm bản thân tham gia vì biết mình có thể diễn xuất tốt hơn, cũng như không bao giờ đọc bình luận khen ngợi vì không muốn trở nên kiêu ngạo và tự phụ. Ngôi sao phim The Glory cho biết anh ghét việc bị bất kỳ yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng đến diễn xuất của mình. Đáng chú ý, Lee Do Hyun còn gây sốc khi chia sẻ anh từng lạnh lùng chia tay bạn gái vì muốn có cảm xúc chân thật nhất khi hóa thân thành nhân vật trong 1 bộ phim. Sự việc xảy ra vào năm nam diễn viên ngoài 20 tuổi.

Lee Do Hyun chia sẻ anh từng bỏ rơi bạn gái vì 1 bộ phim

"Tôi là 1 người nghiêm túc trong sự nghiệp. Tôi không thích diễn xuất của tôi bị ảnh hưởng vì các yếu tố bên ngoài, diễn xuất với tôi là ưu tiên số 1. Tôi từng chia tay bạn gái của mình vì 1 vai diễn. Lúc đó, nhân vật của tôi là người chịu nỗi đau mất đi người yêu. Vì vậy, tôi đã chia tay cô ấy để bản thân có thể hóa thân thành nhân vật với cảm xúc thật nhất. Khi đó, tôi mới 21 hay 22 tuổi gì đó. Bạn gái tôi đã rất kinh ngạc, không hiểu nổi và hỏi rằng tôi có bị điên không. Đến giờ tôi cũng chưa hiểu tại sao ngày đó tôi lại làm như vậy. Tuy nhiên, sự việc nói trên đã giúp tôi trưởng thành rất nhiều", Lee Do Hyun nói.

Trên MXH, netizen bày tỏ sự lo lắng cho cuộc tình của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon. Với 1 người coi trọng sự nghiệp diễn xuất như vậy, cư dân mạng không biết liệu nam diễn viên có lại lần nữa bỏ rơi bạn gái để phát triển tên tuổi hay không. Bên cạnh đó, cũng có người cho rằng chuyện tình cảm của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon rất tốt đẹp, hạnh phúc. Chính nam diễn viên cũng thừa nhận vụ việc quá khứ là sai lầm, bồng bột tuổi trẻ của anh. Hiện tại, Lee Do Hyun đã chín chắn, trưởng thành. Đó cũng là lý do anh chẳng ngại xác nhận việc hẹn hò với Lim Ji Yeon sau khi bị Dispatch bắt gặp. Điều này cho thấy nam diễn viên rất coi trọng mối quan hệ với đàn chị.

Cặp đôi 9X nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ khắp châu Á sau khi xác nhận chuyện tình cảm, Do đó, khán giả mong muốn họ sớm về chung nhà

Lim Ji Yeon - Lee Do Hyun công khai hẹn hò vào ngày 1/4/2023. Họ nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon. Tại Baeksang năm ngoái, tài tử họ Lee khiến người hâm mộ “tan chảy” khi gửi lời cảm ơn tới bạn gái trong giây phút phát biểu nhận giải. Lee Do Hyun phải đi nhập ngũ suốt thời gian qua, họ cũng yêu xa và thỉnh thoảng lại tranh thủ những kỳ nghỉ phép để ở bên nhau.

Cặp sao The Glory có chuyện tình lãng mạn, ngọt ngào 2 năm qua

Nguồn: KoreaBoo