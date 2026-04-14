Khi ngấn mỡ là một sự hi sinh nghệ thuật

Bức ảnh Chương Tử Di xuất hiện trên phố Vũ Hán với gương mặt tròn trịa, vòng eo lộ rõ những "ngấn mỡ" và bộ trang phục tuềnh toàng đã tạo nên một cơn địa chấn nhỏ trên mạng xã hội.

Người ta ngỡ ngàng vì một "Chương quốc tế" vốn dĩ luôn hoàn hảo đến từng milimet nay lại "xuống dốc" đến thế. Nhưng phía sau những lớp mỡ thừa ấy không phải là sự buông thả, mà là 10kg "sức nặng" của sự hy sinh cho nghệ thuật.

Câu chuyện của Chương Tử Di vô tình trở thành một chiếc gương soi chiếu nghiệt ngã: Phải chăng xã hội đang đòi hỏi quá nhiều ở một người phụ nữ đã bước qua tuổi 40 khi họ vừa phải thành đạt, vừa phải làm mẹ, lại vừa phải giữ cho mình một cơ thể "không có dấu vết của thời gian"?

Trong dự án điện ảnh mới Tầm tử di tích, Chương Tử Di vào vai Bàng Ngụy, một người mẹ đau đớn đi tìm con. Để chạm tới cái hồn của một người phụ nữ bị cuộc đời vùi dập, cô đã từ chối mọi lớp hóa trang độn người.

Cô chọn tăng 10kg thật sự.

Những ngấn mỡ mà công chúng mỉa mai thực chất là những nỗ lực để cô thoát khỏi cái mác "minh tinh" và hóa thân thành một con người bằng xương bằng thịt.

Với một đại hoa đán, việc để lộ sự "xồ xề" trước ống kính là một sự dũng cảm. Nó cho thấy ở tuổi 47, Chương Tử Di đã bước qua giai đoạn cần "đẹp để được yêu" và tiến tới giai đoạn "đẹp để được sống" trọn vẹn với cái tâm của người làm nghề.

Sự khắt khe của dư luận đối với vóc dáng của Chương Tử Di đã phơi bày một sự thật trần trụi về tiêu chuẩn kép. Trong khi những nam đồng nghiệp cùng lứa được khen là "phong trần" khi có nếp nhăn, hay "phúc hậu" khi có bụng bia, thì phụ nữ lại bị đặt dưới kính hiển vi.

Đối với phụ nữ ngoài 40, đặc biệt là những "Thiên Nga Bạc" thành đạt, xã hội vô hình trung dựng lên một chiếc lồng kính: Bạn phải có sự nghiệp của một người đàn ông, nhưng phải có vóc dáng của một cô gái 20. Bất cứ sự lệch chuẩn nào dù là vì công việc hay vì quy luật sinh học cũng bị coi là một sự "thất bại" trong việc quản lý bản thân.

Chúng ta cần gì ở một người phụ nữ trưởng thành?

Phải chăng đã đến lúc chúng ta cần định nghĩa lại vẻ đẹp của phụ nữ trung niên? Một người phụ nữ ngoài 40 thực thụ không nằm ở số đo vòng eo hay cân nặng trên bàn cân. Vẻ đẹp ấy nằm ở: Sự dám phô bày những khiếm khuyết vì một mục đích cao cả hơn; Những nếp nhăn hay sự đầy đặn minh chứng cho một cuộc đời giàu có về vốn sống; Lựa chọn làm điều mình muốn thay vì làm điều đám đông mong đợi.

10kg tăng thêm của Chương Tử Di không làm cô bớt đi sự sang trọng.

Ngược lại, nó bồi đắp thêm sự "đàn bà", sự thấu cảm và bản lĩnh của một người phụ nữ đã đủ chín để hiểu rằng: Hào quang thật sự không đến từ ánh đèn flash, mà đến từ sự chân thực với chính mình.

Đừng hỏi phụ nữ ngoài 40 phải đẹp thế nào, hãy hỏi họ đã sống rực rỡ ra sao.



