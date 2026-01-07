Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”: Lan tỏa cảm xúc, khơi dậy niềm tin son sắt

Tối 5/1, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đã mang đến một không gian nghệ thuật trang trọng, xúc động, khắc họa sâu sắc niềm tin, tình cảm son sắt của nhân dân đối với Đảng, hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Các đại biểu dự chương trình "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu"

Đêm diễn quy tụ dàn nghệ sĩ nhiều thế hệ, từ các tên tuổi gạo cội như NSND Thanh Hoa, NSND Mai Hoa, NSƯT Đăng Dương, Hoàng Tùng, Đăng Thuật, nghệ sĩ ngâm thơ Ngọc Thọ, đến các giọng ca trẻ được yêu mến như Võ Hạ Trâm, Anh Tú, Đỗ Hoàng Hiệp, Quách Mai Thy, Minh Thúy, Lâm Phúc, RamC, Cao Phú Quý… Sự kết hợp hài hòa giữa các thế hệ nghệ sĩ đã tạo nên bức tranh âm nhạc giàu chiều sâu, vừa trang nghiêm vừa gần gũi.

Chương trình được dàn dựng công phu với ba chương: Lời đất nước , Nhịp thời đại và Sắc đỏ thiêng liêng , tạo nên mạch cảm xúc liền mạch từ truyền thống đến đương đại, khép lại bằng cao trào tôn vinh đầy khí thế.

Mở màn đêm diễn là phần intro “Những mùa Xuân đất nước”, kết hợp giữa ánh sáng, hình ảnh sân khấu và lời bình nghệ thuật, dẫn dắt khán giả vào mashup bốn ca khúc quen thuộc: Ca ngợi Tổ quốc , Em là mầm non của Đảng , Tuổi xuân dâng Đảng , Việt Nam ơi, mùa Xuân đến rồi . Những giai điệu thân thuộc đã nhanh chóng khơi gợi ký ức và cảm xúc của nhiều thế hệ khán giả.

NSND Thanh Hoa biểu diễn trong chương trình. (ảnh: Lê Phú)

Chương 1 – “Lời đất nước” đưa người xem trở về với cội nguồn văn hóa dân tộc qua các tác phẩm mang đậm chất liệu dân gian, lời ru, tiếng Việt và âm hưởng truyền thống như Đất nước lời ru , mashup Thư pháp – Tiếng Việt do Võ Hạ Trâm thể hiện. Không gian âm nhạc lắng đọng, giàu bản sắc đã tạo nên chiều sâu cảm xúc cho chương trình.

Sang Chương 2 – “Nhịp thời đại”, không khí trở nên trẻ trung, hiện đại hơn với tiết tấu và phối khí mới mẻ. Ca khúc Made in Vietnam do NSND Thanh Hoa, Quách Mai Thy và Lâm Phúc thể hiện mang đến tinh thần tự hào, năng động của một Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ. Tiếp nối là các tác phẩm mới như Ơn Đảng – Núi rừng nở hoa , Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình và liên khúc Quê hương Việt Nam – Bình minh kỷ nguyên mới , phản ánh khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Đỉnh cao cảm xúc của đêm diễn nằm ở Chương 3 – “Sắc đỏ thiêng liêng”, với quy mô dàn dựng lớn, âm nhạc hào sảng, giàu tính biểu tượng. Mashup Lá cờ Đảng – Đảng là cuộc sống của tôi do NSƯT Hoàng Tùng thể hiện mở đầu chương, trước khi chương trình khép lại bằng mashup hoành tráng gồm Ca ngợi Tổ quốc , Người chiến sĩ ấy , Dáng đứng Việt Nam , Việt Nam hướng về tương lai , tạo nên cao trào mạnh mẽ, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Xuyên suốt chương trình, các tiết mục không chỉ tôn vinh Đảng quang vinh mà còn thể hiện rõ nét niềm tin, khát vọng cống hiến và quyết tâm của toàn dân tộc trong hành trình xây dựng một Việt Nam hùng cường, văn minh và thịnh vượng.