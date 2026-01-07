Team qua đường bắt gặp Trấn Thành giữa đêm, hành động đặc biệt gây bàn tán khắp cõi mạng

Mới đây, mạng xã hội bất ngờ lan truyền loạt hình ảnh ghi lại một khoảnh khắc đời thường của Trấn Thành giữa đêm. Trong loạt hình ảnh được chia sẻ, Trấn Thành xuất hiện với trang phục vô cùng giản dị với áo thun trắng form rộng, quần thể thao tối màu.

Theo chia sẻ từ team qua đường, Trấn Thành được bắt gặp khi đang dừng lại bên lề đường để gửi tiền cho một cô lớn tuổi. Khoảnh khắc diễn ra nhanh chóng nhưng đủ để người xung quanh nhận ra và ghi lại.

Đáng chú ý, khi có khán giả nhận ra mình, Trấn Thành không chỉ mỉm cười đáp lại mà còn cúi người chào, thể hiện thái độ lễ phép và gần gũi. Chính chi tiết này khiến loạt ảnh nhanh chóng được lan truyền và thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng.

Trấn Thành được team qua đường bắt gặp ở giữa phố. Ảnh: Tổng hợp

Nam đạo diễn gửi một chút tấm lòng đến một người phụ nữ đang quỳ. Ảnh: Tổng hợp

Trấn Thành trước khi đi còn lễ phép cúi người. Ảnh: Tổng hợp

Dưới các bài đăng chia sẻ hình ảnh, nhiều ý kiến bày tỏ sự thiện cảm với hành động âm thầm của Trấn Thành. Không ít cư dân mạng cho rằng đây không phải lần đầu nam MC gây chú ý bởi cách cư xử tinh tế ngoài đời.

Nhiều cư dân mạng cho rằng, điều khiến khoảnh khắc này gây xúc động không nằm ở số tiền, mà ở thái độ của Trấn Thành, từ cách cúi người, ánh mắt quan tâm cho đến sự kín kẽ khi trao tiền. Chính sự chân thành ấy đã khiến hình ảnh Trấn Thành giữa đêm khuya lan truyền mạnh mẽ.

Trấn Thành nhận nhiều lời khen vì hành động tinh tế. Ảnh: FBNV

Trấn Thành từ lâu không chỉ được biết đến với vai trò MC, diễn viên, đạo diễn có sức ảnh hưởng lớn trong showbiz Việt mà còn là gương mặt thường xuyên gắn liền với các hoạt động thiện nguyện. Trong nhiều năm qua, nam nghệ sĩ nhiều lần đứng ra kêu gọi quyên góp, hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn, đặc biệt là trong những đợt bão lũ, thiên tai hay các hoàn cảnh éo le cần giúp đỡ khẩn cấp.

Hồi tháng 11 năm ngoái, giữa thời điểm miền Trung oằn mình trong mưa lũ, nhiều nghệ sĩ Việt đang tích cực chung tay hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn. Trong số đó, Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ hành động nhanh chóng khi chuyển khoản 500 triệu đồng đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM nhằm góp phần giúp bà con vùng lũ ổn định lại cuộc sống.