Trong cuộc sống, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe. Một số loại thực phẩm, dù phổ biến và hấp dẫn, lại có thể tiềm ẩn nguy cơ kích thích sự phát triển của tế bào ung thư nếu tiêu thụ quá mức. Dưới đây là danh sách 9 loại thực phẩm mà tế bào ung thư "ưa thích", bạn nên hạn chế để bảo vệ cơ thể. Hãy cùng tìm hiểu để xây dựng một chế độ ăn uống lành mạnh hơn!

1 loại quả: Quả thối và mốc

Feng Xielin, bác sĩ trưởng Khoa Phẫu thuật Gan mật và Tuyến tụy của Bệnh viện Ung thư Tứ Xuyên (Trung Quốc), từng nói rằng, độc tố nấm mốc phổ biến nhất trong trái cây thối mốc là aflatoxin.

Chất độc này được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) liệt kê là chất gây ung thư, và mặc dù khả năng gây ung thư của chúng không mạnh lắm, nhưng chúng cũng rõ ràng có hại cho sức khỏe, có thể làm hỏng ruột, chức năng thận và gây độc cho gan.

1 loại rau: Rau ngâm muối

Một nghiên cứu năm 2023 liên quan đến 440.000 người được công bố trên Hội đồng Y khoa Anh cho thấy: Tiêu thụ dưa chua thường xuyên có thể khiến cho nguy cơ ung thư biểu mô thực quản tăng lên. Số liệu cho thấy, so với những người không ăn rau ngâm muối, tỷ lệ tử vong do ung thư thực quản tăng 45% ở những người thường xuyên ăn.

3 loại đồ uống: Đồ uống nóng, đồ uống nhiều đường, đồ uống có cồn

- Đồ uống nóng: Đồ uống nóng trên 65°C được Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế phân loại là chất gây ung thư loại 2A và các thí nghiệm trên động vật cũng đã xác nhận rằng đồ uống nóng trên 65°C-70°C đủ để "đốt" họng, có thể dẫn đến ung thư thực quản.

- Đồ uống nhiều đường: Bạn càng uống nhiều đồ uống có đường, nguy cơ ung thư càng cao. Một nghiên cứu liên quan đến hơn 100.000 người được công bố trên Tạp chí Y khoa Anh vào năm 2019 cho thấy, uống 100ml đồ uống có đường mỗi ngày làm tăng nguy cơ ung thư tổng thể lên 18%, nguy cơ ung thư vú cao hơn 22%.

- Đồ uống có cồn: Rượu có thể trực tiếp làm hỏng tế bào gan và gây tăng transaminase. Có bằng chứng rõ ràng cho thấy uống rượu làm tăng nguy cơ ung thư gan và xác suất ung thư phụ thuộc vào số lượng, tần suất uống rượu.

Cho dù đó là bia, rượu hay rượu, nó đều có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

4 loại thịt: Thịt chế biến, thịt đỏ, thịt nướng, cá muối Trung Quốc

- Thịt chế biến: Thịt chế biến, phổ biến là giăm bông, thịt xông khói, thịt đóng hộp... Vì hương vị thơm ngon và dễ ăn nên loại thịt này được giới trẻ ưa chuộng. Tuy nhiên, loại thịt có vẻ ngon này có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Thế giới và Viện Ung thư Quốc gia Hoa Kỳ đã phân loại thịt chế biến sẵn vào nhóm 1 các chất gây ung thư (cùng nhóm với thuốc lá và amiăng), khẳng định có bằng chứng thuyết phục về khả năng gây ung thư ở người, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.

- Thịt đỏ: Cơ quan nghiên cứu ung thư của Tổ chức Y tế Thế giới phân loại thịt đỏ vào danh sách chất gây ung thư loại 2A. Ăn nhiều thịt đỏ làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Nhưng điều này không có nghĩa là bạn không nên ăn thịt đỏ, bởi nó rất giàu khoáng chất, đặc biệt là sắt. Thay vào đó, hãy ăn với số lượng hợp lý và không được lạm dụng.

- Thịt nướng: Một thành viên của Hiệp hội Dinh dưỡng Trung Quốc và là một chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký, đã từng chỉ ra rằng thịt nướng là một món ăn ở nhiệt độ cao, với nhiệt độ lên đến 370°C.

Ở nhiệt độ cao như vậy, thịt sẽ tạo ra các amin dị vòng và hydrocacbon thơm đa vòng, cả hai đều là chất gây ung thư. Hàm lượng chất gây ung thư sẽ tăng dần khi nhiệt độ và thời gian tăng lên. Trong số các cách ăn uống của PAH, thực phẩm chiên và nướng chiếm phần lớn.

- Cá muối Trung Quốc: Cá muối Trung Quốc là một loại chất gây ung thư được Tổ chức Y tế Thế giới liệt kê rõ ràng và riêng biệt, có nghĩa là bằng chứng nghiên cứu về khả năng gây ung thư là hoàn toàn rõ ràng. Trong quá trình ngâm cá muối, nitrit có thể phản ứng với các amin sản phẩm phân hủy protein trong các sản phẩm ngâm chua để tạo thành nitrosamine, một chất gây ung thư mạnh.