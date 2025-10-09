Chung tay giúp đỡ cụ bà bị tai nạn nguy kịch khi đi bắt ốc nuôi cả gia đình

Ra đồng bắt ốc về bán nuôi chồng và 2 đứa cháu, bà Thuận bị tai nạn nguy kịch

Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 7/10, bà Nguyễn Thị Thuận (64 tuổi, trú thôn 5 - Quỳnh Thạch, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An) đi bắt cua, bắt ốc bươu vàng ngoài đồng về bán. Trên đường về thì không may xảy ra va chạm với một chiếc xe máy chạy ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn đau lòng

Cú va chạm mạnh khiến bà Thuận té ngã, nằm bất động trên nền đường nhựa, đầu chảy máu rất nhiều. Mớ ốc bà nhọc nhằn bắt được đổ vương vãi khắp đường. Người dân gần đó nhanh chóng đưa bà đi cấp cứu.

Vì vết thương quá nặng, bà Thuận được chuyển vào Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An với kết luận bị chấn thương não và được phẫu thuật ngay trong đêm. Hiện bà đang được chăm sóc và điều trị tại phòng hồi sức, khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Bà Thuận bị chấn thương sọ não, đã phẫu thuật, sức khoẻ đang trong quá trình theo dõi

Chị Đào Thị Thủy (34 tuổi, con gái út của bà Thuận) chia sẻ: "Mẹ tôi vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu sau phẫu thuật, sức khỏe vẫn đang trong quá trình theo dõi, chưa thể nói trước điều gì. Cả đời mẹ vất vả, chưa một ngày được nghỉ ngơi, giờ lại ra nông nỗi này.

Người điều khiển xe máy va chạm với mẹ tôi là một thanh niên ở làng bên, không có việc làm ổn định, gia đình họ cũng khó khăn, bố bị tai biến ngồi một chỗ, đàn em tuổi đang học hành nên họ cũng chưa hỗ trợ được gì. Mấy ngày nay, chi phí điều trị, cứu chữa cho mẹ trông chờ vào sự chung tay quyên góp, ủng hộ của cộng đồng mạng. Nếu không có mọi người giúp đỡ thì anh em tôi cũng không biết xoay xở thế nào để lo cho mẹ".

Căn nhà xuống cấp trầm trọng, không tiền sửa sang của gia đình bà Thuận

Đã 3 ngày kể từ lúc người vợ bị tai nạn nguy kịch, ông Đào Văn Lương (65 tuổi, chồng bà Thuận) cứ vào ra thấp thỏm, ngóng trông tin tức người vợ. Thi thoảng ông lại nhờ cháu ngoại gọi điện thoại cho người thân đang túc trực ở bệnh viện xem vợ đã tỉnh lại chưa. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt khô gầy, lam lũ của người chồng, người cha vốn không được nhanh nhẹn.

Hơn 40 năm trước, dù biết ông Lương không được khỏe mạnh, tháo vát như những người đàn ông khác nhưng bà Thuận vẫn quyết định nên nghĩa vợ chồng. Cuộc sống vốn đã nghèo khó lại càng thêm vất vả khi 3 người (2 trai, 1 gái) lần lượt chào đời. Bà Thuận trở thành trụ cột, một mình gánh chồng, nuôi con.

Gia đình bà Thuận là hộ nghèo, cận nghèo triền miên của xã

Không chỉ vất vả, bà Thuận còn khổ tâm khi 3 người con của bà không một ai được may mắn có cuộc sống bình yên, hạnh phúc cả. Người con trai thứ 2 không được nhanh nhẹn, đã 36 tuổi vẫn chưa lập gia đình, công việc không ổn định. Người con trai đầu (40 tuổi) và chị Thủy (con gái út) đều đã ly hôn.

Sau ly hôn, cả chị Thủy và anh trai đều đưa con cái về quê nhờ vợ chồng bà Thuận chăm sóc để đi làm thuê. Chị Thủy xin rửa bát thuê cho một quán cơm bình dân ở Hà Nội. Người anh trai cũng vào Hà Tĩnh làm phụ hồ. Công việc bấp bênh, tiền công ít ỏi nên cũng không phụ giúp được gì nhiều cho cha mẹ.

Suốt hàng chục năm qua, một mình bà Thuận vừa nuôi chồng, vừa chăm sóc 2 đứa cháu (1 cháu nội, 1 cháu ngoại) học hành. Trước đây, khi còn sức khỏe, ngoài 2 sào ruộng, ai thuê cấy, gặt, phụ hồ, làm cỏ… bà Thuận đều nhận làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mấy năm trở lại đây, sức khỏe yếu, ốm vặt thường xuyên, không ai thuê nữa nên bà phải lặn lội ra đồng tìm bắt cua, bắt ốc bươu vàng mang về bán. Ngày nào may mắn bắt được nhiều, bà cũng bán được 30 - 40 nghìn đồng chi tiêu thức ăn qua ngày.

Khó khăn chưa qua thì tai họa ập đến, bà Thuận bị tai nạn nguy kịch, gia đình lâm vào cảnh khốn cùng, không tiền cứu chữa.

Ông Lương không được khoẻ mạnh, nhanh nhẹn bên đứa cháu ngoại vừa học lớp 4, ngồi ngóng trông tin tức của vợ

Ông Văn Đức Khoa - Trưởng thôn 5 - Quỳnh Thạch chia sẻ, gia đình bà Thuận là một trong những hộ nghèo, cận nghèo hàng chục năm. Dù được chính quyền địa phương, anh em nội ngoại, hàng xóm quan tâm, giúp đỡ nhưng chưa năm nào gia đình bà được thoát nghèo cả. Căn nhà của vợ chồng bà đang ở cũng đã xuống cấp trầm trọng, chưa một lần sửa sang, có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

2 năm trước, hoàn cảnh gia đình bà Thuận được Hội Nông dân quan tâm, hỗ trợ một con bò giống tìm kế sinh nhai.

"Bà Thuận cả một đời lam lũ, bươn chải sớm hôm để nuôi chồng, con rồi đến đàn cháu. Chưa một ngày thấy bà được thảnh thơi nhưng cuộc sống vẫn lâm cảnh chạy ăn từng bữa. 3 người con dù đã trưởng thành nhưng cũng có nỗi khổ và vất vả riêng, không phụ giúp được gì nhiều. Tuổi già sức yếu, bà vẫn đang phải bươn chải để lo cho 2 đứa cháu nhỏ.

Nghe tin bà Thuận bị tai nạn nguy kịch, anh em, hàng xóm ai cũng thương. Nhiều người trong làng đã đăng tin lên mạng xã hội kêu gọi ủng hộ nên bà Thuận mới có tiền chạy chữa.

Thời gian điều trị cho bà Thuận còn rất dài, chi phí tốn kém trong khi hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn, rất mong độc giả hảo tâm quan tâm, giúp đỡ để bà có thêm cơ hội sống, lo cho chồng, cho đàn cháu tội nghiệp", ông Khoa chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho bà Thuận xin gửi về địa chỉ: Ông Đào Văn Lương (chồng bà Thuận) thôn 5 - Quỳnh Thạch, xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An. Số tài khoản của chị Đào Thị Thủy (con gái bà Thuận): 7926081991, ngân hàng Mbbank. ĐT: 0339861213.



