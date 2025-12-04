Ngày 01/12 vừa qua, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đăng tải một clip cho thấy cảnh một người đàn ông đang khóc bên giường bệnh của vợ, nói những lời tạm biệt cuối cùng.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết nữ bệnh nhân trong clip là chị Q.T.M (37 tuổi, dân tộc Mường, Phú Thọ). Sau tai nan nghiêm trọng, chị M được xác định chết não. Trong khoảnh khắc đau đớn nhất, chồng chị M đã đưa ra quyết định cao cả: hiến tạng vợ để cứu người, báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin.

"Vợ tôi không còn nữa… nhưng nếu vợ có thể cứu được ai đó, chắc vợ cũng vui lòng. Tôi mong những người nhận được tạng của vợ được sống hạnh phúc, khỏe mạnh, bình an". - người chồng chia sẻ với bệnh viện.

Trong đoạn clip ngắn, lúc vĩnh biệt vợ, người chồng vừa khóc nức vừa nói: "Phù hộ cho anh và con cái nhé. Anh hứa anh sẽ nuôi con đầy đủ.”

"Con ở nhà đang đợi em, đợi em mấy hôm nay rồi, không thấy mẹ đâu, anh không biết trả lời thế nào. Anh đau lắm em ơi."

Xúc động khoảnh khắc người đàn ông nói lời tạm biệt vợ chết não, đưa ra quyết định cao cả. (Nguồn: Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức)

Đoạn clip gây xúc động mạnh, với hàng nghìn bình luận thể hiện cảm xúc của mình. Một người viết: "Một người đi xa, cả một gia đình đau khổ tiếc thương, nhưng đã đem lại cho nhiều mảnh đời bất hạnh được cứu sống... Hãy sống tốt để không phụ người đã cho mình được sống."

Người thứ hai chia sẻ: "Xin gửi lời tri ân đến những người đã và đang hiến dâng một phần thân thể của mình để cứu giúp những người bệnh được sống tiếp..."

Người thứ ba bình luận: "Coi thước phim này thấy quá xúc động trước cử chỉ đẹp, nhân ái, một người ra đi đã cứu sống được nhiều người, đem lại hạnh phúc cho nhiều gia đình."

Lời tạm biệt của người đàn ông khiến nhiều người xúc động. (Ảnh cắt từ clip).

Phía bệnh viện cho biết chị M là một trong 3 người chết não mà sự ra đi của chị cũng như những người khác và nghĩa cử cao đẹp hiến tạng của các gia đình đã giúp Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong 2 ngày cuối tuần vừa qua (từ ngày 29/11 – 30/11) tổ chức thành công các ca lấy ghép đa tạng từ người hiến chết não.

Các trường hợp người bệnh hiến chết não đều được chẩn đoán chấn thương sọ não do tai nạn giao thông. Dù được các bác sĩ tích cực điều trị, nhưng do chấn thương nặng, tình trạng của các bệnh nhân vẫn dần chuyển xấu.

Hiểu được tình trạng trên, gia đình của 3 bệnh nhân với tấm lòng nhân đạo đã có những nghĩa cử cao đẹp, đồng ý hiến mô tạng để cứu giúp những bệnh nhân khác đang chờ đợi cơ hội để được sống. Tổng số 31 mô tạng được hiến bao gồm: 01 phổi, 03 tim, 03 gan, 06 thận, 02 giác mạc, 02 mạch máu, 02 sụn, 08 gân và 04 dây thần kinh.

Sau khi nhận được thông tin, ngay lập tức Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khẩn trương tổ chức hội chẩn, thống nhất phương pháp lấy và ghép cho các bệnh nhân không may mắc bệnh hiểm nghèo: 1 bệnh nhân bị bệnh bụi phổi silic, 3 bệnh nhân suy tim, 4 bệnh nhân mắc các bệnh về gan (trong đó đặc biệt là trường hợp chia gan của 1 bệnh nhân hiến, hỗ trợ ghép cứu sống 2 bệnh nhân nhi 8 tháng tuổi và 12 tuổi đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương), 6 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.