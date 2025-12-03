Truy tặng Kỷ niệm chương cho chàng trai 18 tuổi hiến tạng cứu sống 4 người

Bộ Y tế và Bệnh viện Việt Đức đã gửi lời tri ân sâu sắc tới anh Trịnh Nhật Minh và gia đình - những người đã vượt qua mất mát lớn lao để mang lại sự sống cho nhiều bệnh nhân đang ở lằn ranh sinh tử.

Trước đó, vào tháng 3/2025, anh Trịnh Nhật Minh (18 tuổi), trú tại phường Minh Khai (Hà Nội), bị tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Sau đó, anh Minh rơi vào tình trạng chết não dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa.

Sau khi nhận được sự đồng thuận từ gia đình (đặc biệt là quyết định từ người cha - quân nhân Trịnh Quốc Đoàn đang công tác tại Lữ đoàn 28, Quân chủng Phòng không Không quân ), toàn bộ tạng của anh Minh gồm tim, gan, thận được hiến để cứu người.

Trung tâm Điều phối và Ghép tạng của Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện lấy và ghép tạng cho 4 bệnh nhân. Nhờ nguồn tạng hiến quý giá này, 1 người được ghép tim, 2 người được ghép thận và 1 người được ghép gan đã được hồi sinh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vừa ký truy tặng Kỷ niệm chương “Vì sức khỏe nhân dân” cho anh Trịnh Nhật Minh.

Người nhà Trịnh Nhật Minh xúc động cho biết, đây là một quyết định vô cùng khó khăn, nhưng khi nghĩ đến việc lựa chọn ấy có thể thắp lên hy vọng cho 4 người đang chờ đợi cơ hội sống mới, gia đình đã quyết định hiến tặng mô tạng của Minh cho những bệnh nhân khác.

"Dù cháu ra đi, chúng tôi biết rằng trái tim cháu vẫn sẽ tiếp tục đập ở đâu đó. Chúng tôi hiểu rằng, hiến tạng không phải mất mát mà là sự tiếp nối nhân văn nhất của sự sống", đại diện gia đình chia sẻ.

Theo đại diện Bệnh viện Việt Đức, ghép tạng hiện đã được triển khai tại cả 3 miền. Về mặt kỹ thuật và phối hợp chuyên môn, Việt Nam đã làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp; tuy nhiên, khó khăn lớn nhất vẫn là nguồn tạng hiến.

Đơn tự nguyện hiến tạng con trai mình của quân nhân Trịnh Quốc Đoàn.

Năm 2024, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận 741 trường hợp chết não tiềm năng. Trung bình, mỗi trường hợp các cán bộ y tế phải tiếp cận và vận động khoảng 8 lần, nhưng chỉ 36 trường hợp (4,8%) đồng ý hiến. Đáng chú ý, đến giai đoạn cuối chỉ có 20 trường hợp (2,7%) đủ điều kiện hiến tạng.

Dù Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trong lĩnh vực ghép mô, tạng, tình trạng khan hiếm nguồn tạng ghép vẫn đang là thách thức lớn nhất. Bộ Y tế cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách để hỗ trợ việc thành lập và vận hành các đội ngũ tư vấn hiến tặng mô, tạng tại các bệnh viện; đảm bảo chế độ đãi ngộ phù hợp để họ yên tâm công tác.

Cùng với đó, ngành y tế sẽ đẩy mạnh truyền thông theo hướng đa dạng hóa hình thức, tận dụng nền tảng công nghệ số và mạng xã hội nhằm lan tỏa thông điệp về hiến tạng nhân đạo, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng một cách bền vững.