Chùm ảnh cảnh tượng New York vắng lặng như tờ vì Covid-19: Từ thành phố “không ngủ” nhộn nhịp nhất thế giới giờ hóa quạnh hiu

Ánh đèn điện vẫn sáng rực ở Quảng trường Thời đại, những tấm biển quảng cáo trên các cửa hàng, quán ăn, khách sạn vẫn nhấp nháy. Nhưng bầu không khí ảm đạm vẫn bao trùm cả thành phố New York những ngày Covid-19 ập đến. Những tiếng còi xe, tiếng bước chân người qua lại dồn dập, tiếng đám đông tụ tập cười nói đã không còn nữa. Cảnh tượng thành phố New York những ngày này vô cùng lạ lẫm, đến nỗi người ta phải thốt lên rằng: "Đây không phải New York mà tôi biết!"

Phóng viên tờ New York Times đã ghi lại được những bức ảnh cho thấy một New York ảm đạm, buồn đến nao lòng.

Nhưng tất cả đều là vì an toàn tính mạng của người dân trong đại dịch Covid-19. New York chỉ "tạm ngủ" để chờ một ngày bừng sáng rực rỡ hơn!

Đại lộ thứ hai ở Manhattan, New York trong một buổi sớm bình minh. Ở Manhattan, sự tương phản trở nên rõ rệt nhất. Bởi ở nơi luôn đông đúc giới cổ cồn trắng và tập trung nhiều khách du lịch, cảnh tượng ảm đạm như hiện giờ là điều mà khu dân cư này chưa từng trải qua.

Quảng trường Thời đại vốn là nơi đông đúc, nhộn nhịp nhất thành phố nay cũng vắng vẻ lạ thường.

Một sân chơi ở West Village không một bóng người. Những món đồ chơi dành cho trẻ em nằm trơ trọi dọc lối đi.

Một người đàn ông giao hàng tạp hóa cho một gia đình ở khu vực Bronx.

Những cái nắm tay, ôm hôn thắm thiết cũng không còn nữa bởi người ta còn vướng bận khẩu trang, găng tay.

Nhà ga đại lộ Utica ở Crown Heights, Brooklyn. Covid-19 đã cướp đi hàng trăm mạng sống trong chưa đầy một tháng sau khi New York xác nhận trường hợp dương tính đầu tiên. Những tuần tới tình hình còn nghiệt ngã hơn bởi những ca dương tính và tử vong vẫn tăng liên tục từng giờ.

Âm thanh từ động cơ của những chiếc xe phân khối lớn chạy ở khu Brooklyn là thứ hiếm hoi phá vỡ sự im lặng bất thường.

Bầu không khí tại các khu vực khác của New York cũng trở nên tĩnh lặng.

Một gia đình đi dạo ở Bushwick. Hàng xóm tránh tiếp xúc, trò chuyện với nhau. Tại các điểm dừng xe buýt hay cửa tiệm tạp hóa, dòng người đứng xếp hàng đứng cách xa nhau một khoảng nhất định.

Nghĩa trang Green-Wood ở Brooklyn.

Đường cao tốc Brooklyn-Queens.

Cầu Bow trong công viên Central.

Siêu thị Fine Fare ở Inwood.

Tiệm bánh pizza của Milly ở Brooklyn.

Một con ngựa xe ở Midtown Manhattan.

Một người bán trái cây ở Jackson Heights. Người bán hàng rong, nhân viên giao hàng, người đưa thư, người thu gom rác, thu ngân ở quầy thực phẩm - số ít những người vẫn phải tiếp tục đi làm được coi là nhịp đập hiếm hoi của cuộc sống bình thường còn xuất hiện trong thành phố.

Siêu thị Dan ở Inwood.

Đại lộ Chiến thắng ở Đảo Staten.

(Nguồn: New York Times)