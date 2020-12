Chùm ảnh Anh cách ly xã hội vì biến thể virus SARS-CoV-2

Theo đó, các quy định phong tỏa có hiệu lực từ ngày 20/12 là những biện pháp nghiêm ngặt nhất được Chính phủ Anh áp dụng kể từ khi đặt ra lệnh phong tỏa toàn quốc từ tháng 3/2020. Quốc hội Anh dự kiến xem xét lại biện pháp phong tỏa vào tháng sau.

Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cảnh báo, mức độ lây lan của biến thể SARS-CoV-2 đang vượt tầm kiểm soát, đồng thời kêu gọi chính phủ áp đặt các biện pháp hạn chế mới, nghiêm ngặt nhất cho đến khi vắc-xin được phân phối tới người dân. Ông cũng chỉ trích hàng ngàn người gói đồ “tháo chạy” khỏi London là vô trách nhiệm.

Ngoài ra, ông Hancock nhấn mạnh, dù Anh đã bắt đầu tiêm vắc-xin “nhưng tình hình sẽ khó khăn trong vài tháng tới”. Các cơ quan y tế Anh đã lên kế hoạch tiêm ngừa cho toàn bộ người dân vào đầu tháng 4/2021.

Mới đây, hàng loạt quốc gia tại châu Âu và các khu vực khác đã tạm hoãn giao thông với Anh giữa lo ngại lây lan biến thể mới Covid-19. Một loạt nước châu Âu như Pháp, Đức, Italy, Bỉ, Hà Lan... đã đưa ra quy định hạn chế đi lại với Anh. Nhiều nước khác tại Trung Đông hay châu Mỹ cũng đã ban hành quy định tương tự. Nước Anh đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn sau khi phát hiện biến thể mới của Covid-19, có tỷ lệ lây nhiễm được cho là cao hơn tới 70%.

Chủng này được đặt tên là “VUI – 202012/01” (VUI là viết tắt của “Variant Under Investigation”, tạm dịch là “Biến thể đang được điều tra”). Chủng này có 17 đột biến trên bộ gene của nó, trong đó đột biến mà các nhà khoa học quan tâm nhất là N501Y, dẫn đến sự thay đổi trình tự amino acid trên protein S của virus ở vị trí 501, từ asparagines (viết tắt là N) thành tyrosine (viết tắt là Y).

Giới chức y tế Anh cho biết chủng này có thể xuất hiện lần đầu tiên ở London hoặc Kent, một hạt nằm ở vùng đông nam London từ hồi tháng 9. Trong khi đó, lãnh đạo kỹ thuật chương trình Covid-19 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chuyên gia Maria Van Kerhove cho hay biến thể mới cũng đã được phát hiện tại Đan Mạch, Hà Lan và Australia.

Đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy biến thể mới gây tình trạng của bệnh nhân Covid-19 nặng hơn hoặc dễ gây tử vong hơn. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại virus này có thể đang trong quá trình biến đổi để chống lại vắc-xin.

Các quan chức WHO hi vọng sẽ có thêm thông tin chi tiết về biến thể VUI-202012/01 trong vài ngày hoặc vài tuần tới để đánh giá các tác động tiềm tàng. Theo WHO, biến thể mới của SARS-CoV-2 có tốc độ lây lan chậm hơn bệnh cúm và nhiều bệnh khác như quai bị.

Sau đây là chùm ảnh Anh cách ly xã hội vì biến thể virus gây Covid-19 nguy hiểm:

(Ảnh: Reuters/ AP)

Nhiều nước EU bắt đầu cho dừng các chuyến bay từ Anh, trong khi Italy đã có bệnh nhân mắc virus biến thể Covid-19 đang gây ra số ca mới tăng nhanh ở Anh.