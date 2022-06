Bị can Lê Tùng Vân bị cáo buộc là chủ mưu trong vụ án tại ‘Tịnh thất Bồng Lai'

Ngày 2/6, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An đã kết luận điều tra (KLĐT), chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Tùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), bà Cao Thị Cúc (62 tuổi) – cùng tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo Khoản 2, điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.



Công an xác định ông Lê Tùng Vân được hưởng tình tiết giảm nhẹ vì là người trên 70 tuổi. Ảnh: Tân Châu

Theo KLĐT, dưới sự điều hành, chỉ đạo của của ông Lê Tùng Vân, căn hộ của bà Cao Thị Cúc (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) biến thành điểm tu tự phát với tên tự xưng là 'Tịnh thất Bồng Lai' hay 'Thiền am bên bờ vũ trụ'.

Các bị can đã lợi dụng hình ảnh Phật giáo để lôi kéo nhiều đối tượng cuồng tín đến ở và sinh hoạt tôn giáo trái phép, nhưng thực chất các hoạt động này là mạo danh, xuyên tạc và xúc phạm Phật giáo.

Lê Thanh Trùng Dương thời điểm cảnh sát khám xét nơi đặt 'Tịnh thất Bồng Lai'.

Hoạt động của các bị can đã tạo nhiều bức xúc trong giới tăng ni, phật tử, tín đồ Phật giáo và gây mâu thuẫn giữa gia đình của những đối tượng cuồng tín với số đối tượng tại hộ của bị can Cao Thị Cúc, tạo tình hình phức tạp, gây mất an ninh trật tự tại địa phương buộc cơ quan chức năng phải vào cuộc để giải quyết.

Bị can Lê Thanh Hoàn Nguyên

Bên cạnh đó, các bị can đã lợi dụng các kết quả giải quyết của cơ quan chức năng và các hoạt động mang hình thức mạo danh Phật giáo để tạo ra các video clip đăng tải lên Youtube vừa chứa đựng nội dung xuyên tạc, mạo danh, xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân vừa kích động, kích thích sự tò mò làm thu hút nhiều người xem, đăng ký, chia sẻ nhằm kiếm tiền từ việc khai thác kênh Youtube.

Bị can Lê Thanh Nhất Nguyên

Ngoài ra các bị can còn triệt để khai thác các ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng mạng xã hội, tạo sức lan truyền nhanh chóng, khiến cộng đồng mạng trong và ngoài nước liên tục chia sẻ, bình luận tiêu cực, nhìn nhận sai lệch về danh dự, uy tín, hoạt động của cơ quan bảo vệ pháp luật Nhà nước, tổ chức tôn giáo tại Việt Nam và danh dự nhân phẩm của cá nhân chức sắc trong tôn giáo.

Bà Lê Thị Cúc thời điểm cảnh sát khám xét nhà - nơi đặt 'Tịnh thất Bồng Lai'.

KLĐT cho rằng, đây là vụ án phức tạp với tính chất nghiêm trọng do nhiều bị can thực hiện với lỗi cố ý xâm hại đến nhiều khách thể là cơ quan Nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân.

Trong đó, CQĐT cáo buộc bị can Lê Tùng Vân là người tổ chức, chỉ đạo 2 bị can Nhất Nguyên và Nhị Nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội, trong đó có 2 kênh YouTube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ" và "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official" là công cụ, phương tiện dùng để đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật.

Cảnh sát khám xét nơi đặt 'Tịnh thất Bồng Lai'.

Ngoài ra, ông Lê Tùng Vân là chủ mưu, chỉ đạo các bị can thực hiện biên soạn, biên tập, dàn dựng video clip chứa đựng nội dung xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức gồm: “Phim Hài Chiếu Rạp Mùa Dịch 2021: Vùng đất huyền bí- 5 Chú Tiểu Thách Thức Danh Hài”; “5 Chú Tiểu- Phần 2, Người lớn mừng tuổi thầy “ông nội” ngày mùng 1 Tết”...

Ông Lê Tùng Vân trực tiếp có những lời nói, phát ngôn xuyên tạc Phật giáo, xúi giục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp trong các video clip.

Bị can Vân có tình tiết giảm nhẹ là là người đủ 70 tuổi trở lên; có tình tiết tăng nặng vì phạm tội có tổ chức và phạm tội 2 lần trở lên. Các bị can Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Thanh Nguyên, Trùng Dương và Nhị Nguyên được xác định có vai trò là người thực hành theo sự chỉ đạo của bị can Vân. Bị can Cúc là người đã thực hiện chỉ đạo của bị can Vân để trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức, thủ tục cúng bái, quỳ lạy trong video clip, trực tiếp tham gia và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa...