Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn mới có một bộ phim cực hay mới chiếu, đó là We Are All Trying Here. Bên cạnh sự góp mặt của mỹ nhân đình đám Go Youn Jung, tác phẩm này có sự tham gia của tài tử Koo Kyo Hwan. Anh vốn nổi tiếng với diễn xuất đáng nể và ngay trong giai đoạn đầu phim, ngôi sao 43 tuổi đã khiến khán giả phải trầm trồ.

Cụ thể phân cảnh nhân vật Hwang Dong Man do nam tài tử thể hiện đeo một chiếc headphone trên đường trở về nhà, cố gắng để bản thân không gục ngã sau một ngày cực kỳ tồi tệ gây chú ý. Đặc biệt, hình ảnh Hwang Dong Man cố gắng nở nụ cười một cách khổ sở như thể bị cả thế giới quay lưng khiến người xem đồng cảm sâu sắc, tưởng như thấy được chính mình trong đó giữa hiện thực khó khăn ngoài kia.

Từng ánh mắt, biểu cảm gương mặt, ngôn ngữ cơ thể, tất cả đều được Koo Kyo Hwan sử dụng để lột tả diễn biến cảm xúc phức tạp của nhân vật Hwang Dong Man. Có lẽ, đây chính là vai diễn sinh ra để dành cho anh và đạo diễn Cha Young Hoon đã đưa ra quyết định chính xác khi đặt trọn niềm tin ở nam tài tử.

Nói thêm về We Are All Trying Here, đây là bộ phim thuộc thể loại tâm lý - đời sống. Nội dung phim xoay quanh những con người đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, luôn bị dằn vặt bởi sự so sánh với người khác. Thế nhưng từ sâu thẳm trong lòng, mỗi người trong số họ đều mong muốn tìm thấy sự bình yên cho riêng mình.

Trong phim, nhân vật Hwang Dong Man do Koo Kyo Hwan đóng là một đạo diễn đầy tham vọng. Dẫu vậy, anh cũng là người duy nhất trong nhóm làm phim nổi tiếng "The Eight" vẫn chưa thể ra mắt. Mỗi ngày, Hwang Dong Man phải chiến đấu với cảm giác bản thân là một kẻ vô dụng.

Bộ phim We Are All Trying Here có kịch bản được chắp bút bởi biên kịch Park Hae Young, người từng đứng sau thành công của những bộ phim rất hay như Another Miss Oh, My Mister và My Liberation Notes.

Koo Kyo Hwan sinh ngày 14/12/1982 tại Hàn Quốc, là một trong những nam diễn viên có màu sắc độc đáo của màn ảnh xứ kim chi. Anh tốt nghiệp chuyên ngành Điện ảnh tại Seoul Institute of the Arts và khởi nghiệp trong lĩnh vực phim độc lập với vai trò vừa là diễn viên vừa là đạo diễn. Trong nhiều năm, Koo Kyo Hwan gây chú ý trong giới điện ảnh indie nhờ phong cách diễn xuất tự nhiên, có phần lập dị và giàu chiều sâu tâm lý.

Tên tuổi của anh bắt đầu được khán giả đại chúng biết đến rộng rãi sau loạt phim D.P., nơi anh vào vai Han Ho Yeol - một quân nhân vừa hài hước vừa gai góc, được đánh giá là một trong những vai diễn ấn tượng nhất sự nghiệp. Trước đó, anh cũng góp mặt trong các dự án điện ảnh lớn như Peninsula và Escape from Mogadishu, giúp khẳng định khả năng biến hóa đa dạng.

Sở hữu ngoại hình không theo chuẩn mỹ nam truyền thống nhưng rất cá tính, Koo Kyo Hwan được đánh giá cao nhờ lối diễn tinh tế, linh hoạt giữa hài hước và nội tâm. Anh hiện là một trong những gương mặt diễn viên thực lực được giới chuyên môn và khán giả Hàn Quốc đánh giá cao.