Tình trạng đáng lo của Song Hye Kyo sau khi bị tố phá nát hôn nhân với Song Joong Ki
Màn lộ diện mới đây của Song Hye Kyo đã gây ra nhiều bàn tán trên mạng xã hội.
Sáng 20/4, tờ MK cho hay, Song Hye Kyo hiện đang có mặt ở Paris (Pháp) để thực hiện 1 dự án cho thương hiệu trang sức Chaumet do cô làm đại sứ. Trên trang cá nhân, nữ minh tinh họ Song vừa chia sẻ những hình ảnh mới ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại Pháp bên nhiếp ảnh gia và stylist thân thiết.
Đặc biệt, truyền thông cùng công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào ngoại hình đáng lo ngại của Song Hye Kyo ở thời điểm hiện tại. Trên các diễn đàn trực tuyến, người hâm mộ không khỏi lo lắng trước việc nữ diễn viên The Glory lại tiếp tục giảm cân, trở nên gầy gò hơn hẳn so với thời gian trước đó: “Gương mặt cô ấy trông như sắp biến mất tới nơi vậy (vì quá gầy), “Sao giờ nữ diễn viên trông gầy gò như vậy nhỉ?” ,...
Nhiều khán giả bày tỏ mong muốn Song Hye Kyo sẽ dành thêm thời gian nghỉ ngơi, tẩm bổ để tăng cân. Người hâm mộ cũng hy vọng những thông tin nhiễu loạn về cuộc hôn nhân với chồng cũ Song Joong Ki trong thời gian vừa qua sẽ không gây ảnh hưởng tới tâm trạng của nữ diễn viên họ Song.
“Nhất cử nhất động” từ Song Hye Kyo trong thời gian vừa qua đã liên tục lọt vào tầm ngắm của công chúng, âu cũng là bởi cách đây không lâu, cô bỗng bị tố là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân với Song Joong Ki tan vỡ.
Còn nhớ vào hôm 19/3, Koreaboo bỗng “nổ phát súng” mở màn khi đăng tải bài báo công bố nguyên nhân Song Hye Kyo - Song Joong Ki ly hôn dựa theo lời kể từ 1 người phụ nữ là bạn thân với bố tài tử họ Song.
Được biết, con gái của người phụ nữ nói trên đã đăng tải 1 bài viết đáng chú ý trên diễn đàn mạng xã hội Threads có nội dung như sau: “Mẹ tôi và bố Song Joong Ki là bạn thân. Mẹ tôi đã dự đám cưới Song Joong Ki, nhưng bà không thể chụp ảnh vì quy định cấm dùng điện thoại trong hôn lễ đó. Mẹ tôi cho biết 1 trong những lý do quan trọng khiến Song Joong Ki và Song Hye Kyo ly hôn là bố Song Joong Ki cho rằng Song Hye Kyo chưa đủ vâng lời. Song Hye Kyo vốn yêu thích tự do, trong khi Song Joong Ki lại rất nghe lời bố mình, vì thế giữa Song Song đã xảy ra nhiều xung đột dẫn tới tan vỡ trong hôn nhân”.
Và chỉ sau đó ít ngày, tờ 163 tiếp tục “đổ thêm dầu vào lửa” với việc đăng tải bài viết hé lộ về màn chia tay của Song Song dưới 1 góc nhìn khác. Ký giả 163 cho hay, Song Hye Kyo - Song Joong Ki tan vỡ xuất phát từ sự khác biệt quá lớn trong quan điểm sinh con.
Theo trang 163, Song Joong Ki lớn lên trong một gia đình đậm chất truyền thống, rất coi trọng việc con cái đủ đầy. Vậy nên sau khi kết hôn, anh muốn nhanh chóng có con và cho rằng 1 gia đình hoàn chỉnh, “có nếp có tẻ” mới là điểm cuối của hạnh phúc.
Còn Song Hye Kyo lại có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Bố mẹ nữ diễn viên ly hôn khi cô mới 8 tuổi. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ tới Song Hye Kyo, khiến cô thiếu cảm giác an toàn trong hôn nhân. Theo quan điểm của người đẹp Hậu Duệ Mặt Trời, cần củng cố tình cảm vợ chồng thật bền chắc rồi mới tính đến chuyện sinh con. Hơn nữa, sau thành công của bộ phim Hậu Duệ Mặt Trời, sao nữ họ Song không muốn bị gián đoạn sự nghiệp đang trên đà thăng tiến bởi việc mang thai, sinh con.
Tới nay, cả Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều chưa chính thức lên tiếng về những bài báo nói trên.