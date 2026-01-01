Chưa đến ngày nhận lương đã cạn tiền? Một phụ nữ trung niên chia sẻ: Tôi thoát cảnh này nhờ 3 thói quen rất dễ

Tôi là Qiqi – một phụ nữ trung niên bình thường. Không lương cao, không đầu tư mạo hiểm, nhưng nhiều năm nay tôi hiếm khi rơi vào cảnh “chưa đến ngày nhận lương đã cạn tiền”. Thứ giúp tôi giữ được sự ổn định ấy không phải bí quyết tài chính cao siêu, mà là vài thói quen rất đời thường.

Nếu bạn từng trải qua cảm giác: Chưa hết tháng mà tài khoản đã “kêu cứu”, Muốn tiết kiệm nhưng càng tiết càng thấy mệt, Hay có tiền mà vẫn không thấy an tâm,

thì có thể vấn đề không nằm ở thu nhập, mà ở cách bạn đang tiêu và sống mỗi ngày.

Dưới đây là 3 thói quen tiết kiệm tiền tôi duy trì suốt nhiều năm – những thói quen không chỉ giúp chi tiêu gọn lại, mà còn làm cuộc sống dễ chịu hơn rõ rệt.

1. Nấu ăn tại nhà: Khoản tiết kiệm lớn nhất nhưng hay bị xem nhẹ

Thức ăn là khoản chi lặp lại mỗi ngày, và cũng là nơi tiền “bốc hơi” nhanh nhất.

Tôi từng thử tính toán rất đơn giản: Một gia đình 4 người, nếu ăn ngoài cả 3 bữa/ngày, kể cả chọn phương án rẻ nhất thì chi phí cũng khó dưới 150.000–200.000 đồng/ngày. Nhân lên theo tháng, tiền ăn có thể vượt 4,5–6 triệu đồng, mà chất lượng bữa ăn chưa chắc đã tốt.

Trong khi đó, khi tự đi chợ và nấu ăn: – Rau củ theo mùa rẻ hơn – Khẩu phần chủ động, ít dư thừa – Kiểm soát được dầu mỡ, gia vị

Chỉ cần vài món cơ bản như cà chua, trứng, đậu phụ, rau xanh… đã có thể tạo nên bữa ăn đủ chất với chi phí thấp hơn rất nhiều.

Quan trọng hơn, nấu ăn tại nhà không chỉ là chuyện tiền bạc. Bữa cơm tự nấu mang lại cảm giác ổn định, gắn kết và đủ đầy, thứ mà ăn ngoài thường xuyên không thay thế được. Với tôi, đó là một dạng “đầu tư hạnh phúc” có lợi tức rất cao.

2. Đọc và viết: Cách tiêu tiền ít nhất nhưng sinh lời lâu dài nhất

Tôi nhận ra một nghịch lý ở nhiều phụ nữ trung niên quanh mình: Luôn nói muốn tiết kiệm, nhưng lại dành rất nhiều thời gian và tiền cho mua sắm online, săn sale, xem livestream. Mua thì rẻ, nhưng mua nhiều – và phần lớn không dùng đến.

Thay vì vậy, tôi chọn đọc và viết.

Đọc sách giúp tôi giảm nhu cầu tiêu dùng để lấp đầy cảm xúc. Khi đầu óc đủ bận rộn và được nuôi dưỡng, tôi ít thấy cần phải mua thêm đồ để “tự thưởng”.

Chi phí cho việc này gần như không đáng kể: – Sách điện tử – Sách cũ – Thư viện, nền tảng đọc miễn phí

Viết, với tôi, là cách kiểm soát suy nghĩ và cảm xúc. Viết ra giúp tôi nhìn rõ mình đang lo điều gì, cần điều gì, và đâu là mong muốn thật sự – từ đó tiêu tiền tỉnh táo hơn.

Không ít quyết định mua sắm bốc đồng của tôi đã bị “chặn lại” chỉ vì… viết ra rồi thấy không còn cần nữa.

3. Tập thể dục: Khoản đầu tư 0 đồng nhưng tiết kiệm rất nhiều tiền về sau

Nhiều người nghĩ tập thể dục là phải tốn tiền: phòng gym, huấn luyện viên, đồ tập. Với tôi thì không.

Đi bộ nhanh, chạy bộ buổi sáng, leo cầu thang, tập theo video tại nhà… đều miễn phí. Chỉ cần 30 phút mỗi ngày.

Lợi ích tài chính của việc này rất rõ:

- Ít ốm vặt

- Ngủ tốt hơn

- Tinh thần ổn định hơn

Khi sức khỏe tốt, tôi ít chi cho thuốc men, ít tiêu tiền theo cảm xúc, và làm việc hiệu quả hơn. Đây là dạng tiết kiệm mà nhiều người không nhìn thấy ngay, nhưng về lâu dài lại cực kỳ đáng giá.

Tiết kiệm không phải là kham khổ, mà là chọn đúng nơi để tiêu tiền

Ba thói quen này - nấu ăn, đọc & viết, tập thể dục - đều có điểm chung: Chi phí thấp, nhưng lợi ích dài hạn cao.

Chúng không mang lại cảm giác “sướng ngay”, nhưng tạo ra sự ổn định, cảm giác làm chủ và hạnh phúc bền vững.

Tiết kiệm, với tôi, không phải là cắt mọi niềm vui, mà là không lãng phí tiền cho những thứ không làm cuộc sống tốt hơn.

Nếu bạn đang muốn quản lý tiền tốt hơn, hãy bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày. Tiền sẽ ở lại lâu hơn và bạn cũng vậy, trong trạng thái nhẹ nhõm hơn.