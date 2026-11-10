Chủ tịch trẻ nhất ngành ngân hàng Việt Nam: Ngồi "ghế nóng" khi mới 34 tuổi

Ngồi ghế Chủ tịch ở tuổi 34, trở thành gương mặt khác biệt của giới banker

Nhắc đến Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), nhiều người thường nhớ ngay đến hình ảnh một vị lãnh đạo ngân hàng trẻ trung, có phong cách khác biệt so với số đông. Ông từng được chú ý khi xuất hiện trên sân khấu trong các tiết mục ca hát, nhảy múa cùng đồng nghiệp, hay chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Nhưng trước khi trở thành một trong những gương mặt nổi bật của giới banker Việt Nam, ông Huy đã có một hành trình học tập và sự nghiệp khá đặc biệt.

Trần Hùng Huy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

Sinh năm 1978, Trần Hùng Huy là con trai cả của ông Trần Mộng Hùng – một trong những nhà sáng lập ACB. Có thể nói, ông trưởng thành trong một gia đình có nền tảng tốt cả về kinh tế lẫn tri thức. Tuy nhiên, chính môi trường ấy cũng đặt ra những tiêu chuẩn riêng về việc học hành và nỗ lực.

Ông Trần Hùng Huy tốt nghiệp cử nhân năm 2000 với ba chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Tài chính và Kinh doanh quốc tế. Hai năm sau, ông nhận bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Chapman, Mỹ. Năm 2010, ông tiếp tục nhận học vị Tiến sĩ Quản trị kinh doanh (DBA) tại Đại học Golden Gate, Mỹ.

Ông Huy từng chia sẻ về truyền thống học tập của gia đình. Khi còn nhỏ, ông chứng kiến mẹ học thêm tiếng Anh từ thời điểm ngôn ngữ này chưa phổ biến, còn cha khi ngoài 65 tuổi vẫn tiếp tục tìm tòi, học hỏi kiến thức mới. Bởi vậy, việc ông đi Mỹ học rồi lấy bằng MBA được coi như mức trung bình cần phải đạt được.

Sau khi học xong, ông Huy trở về Việt Nam và tự nộp hồ sơ ứng tuyển vào ACB mà không thông báo trước với cha mẹ. Ông bắt đầu công việc tại ngân hàng từ vị trí chuyên viên nghiên cứu thị trường. Chỉ sau khi trúng tuyển và đi làm, ông mới báo với gia đình.

Trần Hùng Huy tại Wadham College, Oxford hồi tháng 9/2026

Sau khoảng ba năm làm việc, ông quay lại Mỹ để học tiến sĩ. Theo chia sẻ của ông, thời điểm đó bản thân vẫn là nhân viên cấp thấp, chưa chịu nhiều áp lực công việc nên muốn tranh thủ học thêm. Khi trở lại ACB, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Giám đốc Marketing, Giám đốc Khối Quản trị nguồn nhân lực và Phó Tổng giám đốc vào năm 2008.

Năm 2012 đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Trần Hùng Huy. Khi ACB đối mặt với biến động lớn sau sự cố liên quan đến một số lãnh đạo cấp cao, ông Huy – khi đó mới 34 tuổi được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Đây là dấu mốc đưa ông trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam ở thời điểm đó. Một người trẻ, dù có lợi thế là con trai nhà sáng lập, vẫn phải đối diện với thử thách không nhỏ khi tiếp quản vị trí đứng đầu một ngân hàng giữa giai đoạn nhiều bất ổn.

Khi ông Huy lên làm Chủ tich HĐQT ACB, rất nhiều người nghĩ đó là một lựa chọn tạm thời khi ngân hàng này đang khủng hoảng và không ai muốn ngồi vào "ghế nóng". Cho tới khi ACB liên tiếp đạt được những thành tựu to lớn và đến hôm nay, hơn 12 năm qua ông Huy vẫn đang làm tốt vai trò của mình.

Triết lý “Con người là quan trọng nhất”

Được biết, trước khi cùng những cộng sự đặt nền móng cho ACB, ông Trần Mộng Hùng từng học chuyên ngành ngân hàng tại Đại học Kinh tế TP.HCM và có những năm tháng đứng trên bục giảng. Sau này, từ thế hệ sáng lập đến nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ nhân viên ACB, mối liên hệ với ngôi trường này tiếp tục được nối dài.

Xuyên suốt hành trình của mình, ông Trần Mộng Hùng đề cao triết lý “Con người là quan trọng nhất”. Đằng sau câu nói giản dị ấy là niềm tin rằng khi một người được trao tri thức, cơ hội và một nền tảng giá trị đúng đắn, họ không chỉ có khả năng thay đổi tương lai của chính mình mà còn có thể tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho những người xung quanh.

Tinh thần hiếu học, sự chính trực, minh bạch, trách nhiệm với cộng đồng và niềm tin bền bỉ vào con người cũng là những giá trị ACB và Gia đình ông Trần Mộng Hùng mong muốn gìn giữ và trao truyền thông qua chương trình mang tên ông.

Để nối tiếp truyền thống học tập của cha và vun đắp cho những thế hệ tiếp theo, Chủ tịch Trần Hùng Huy và Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (UEH) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng.

Chia sẻ về học bổng mang tên cha mình, ông Trần Hùng Huy cho rằng kế thừa không phải là giữ nguyên những gì đã có, mà là nhận lấy trách nhiệm để các giá trị tốt đẹp tiếp tục phát triển và phù hợp hơn với thời đại mới.

Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy trong buổi ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai Chương trình Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng

“ Tôi may mắn được trưởng thành trong một môi trường mà những người sáng lập và các thế hệ lãnh đạo đi trước luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Được học hỏi trực tiếp từ thế hệ ấy giúp tôi hiểu rằng kế thừa không phải là giữ nguyên những gì đã có, mà là nhận lấy trách nhiệm làm cho những giá trị tốt đẹp tiếp tục lớn lên và phù hợp hơn với một thời đại mới.

Sau hơn 12 năm đảm nhận vai trò Chủ tịch ACB, tôi càng tin rằng giá trị bền vững của một tổ chức không chỉ nằm ở quy mô hay kết quả kinh doanh, mà còn ở những con người mà tổ chức ấy góp phần phát triển. Học bổng ACB – Trần Mộng Hùng là cách chúng tôi bày tỏ sự biết ơn đối với thế hệ đi trước; đồng thời nhắc chúng tôi về trách nhiệm tiếp nối những giá trị đã được trao lại. Và cách tiếp nối có ý nghĩa nhất, theo tôi, chính là tiếp tục đầu tư vào con người — tạo thêm cơ hội để người trẻ được học tập, trải nghiệm, trưởng thành và sau này có thể tạo ra giá trị cho những người khác", Chủ tịch Trần Hùng Huy chia sẻ.

Từ một người trẻ bước vào ACB, đến vị Chủ tịch ngân hàng được chú ý cả trong công việc lẫn đời sống, hành trình của Trần Hùng Huy cho thấy câu chuyện kế nghiệp không đơn thuần là tiếp nhận một vị trí. Đó còn là quá trình tiếp nối những giá trị của thế hệ trước và tìm cách tạo ra dấu ấn của riêng mình.

Nguồn ảnh: ACB/FBNV