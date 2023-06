Chủ tịch Trần Hùng Huy quá hot, khán giả 'quên luôn' MONO dù diễn cùng đêm?

Trong một gala nội bộ gần đây, Chủ tịch ACB Trần Hùng Huy đã gây bất ngờ cho toàn bộ khán giả khi vừa đàn, hát, nhảy trình diễn ca khúc Always Remember Us This Way và Cô Đơn Trên Sofa. Màn trình diễn được đầu tư công phu, với tâm điểm là tiết mục Chủ tịch ACB vừa nhảy, vừa hát dưới màn mưa nhân tạo.

Ngay sau khi màn trình diễn kết thúc, MXH những ngày qua đã ngập tràn đoạn clip ghi lại màn trình diễn trên, chỉ trong ít ngày cái tên của ông Trần Hùng Huy trở nên cực kì viral trên khắp các nền tảng MXH. Thậm chí, sự chú ý về vị Chủ tịch tài hoa này lớn đến mức khiến đại đa số netizen quên rằng... cùng buổi tối đó, MONO cũng có trình diễn!

MXH những ngày qua sôi động với màn trình diễn của ông Trần Hùng Huy và rất nhiều thông tin xoay quanh ông.

Thật vậy, cùng tối đó, cùng sự kiện, cùng chính sân khấu đó, MONO đã xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời. Với trang phục xanh dương bắt mắt, vừa trẻ trung nhưng cũng rất thanh lịch, MONO đã mang đến loạt hit của mình, tất nhiên không thể thiếu Waiting For You. Cũng với nguồn năng lượng rất lớn khi trình diễn, giọng hát chuẩn chỉnh cùng vũ đạo hút hồn, nhưng rất tiếc "spotlight" của đêm đã vuột ra khỏi tay MONO mất rồi!

Trên các nền tảng MXH, rất nhiều người giật mình khi lướt các clip fancam mới biết đến sự xuất hiện của MONO trong cùng đêm diễn, bày tỏ rằng khi họ lướt MXH mấy ngày qua cũng chỉ toàn thấy clip của Chủ tịch mà thôi. Rất nhiều netizen đã khẳng định đây là lần hiếm hoi mà MONO lại không là "tâm điểm" của sự chú ý khi xuất hiện ở một sự kiện.

MONO diễn hết mình như mọi khi nhưng rất tiếc lần này "spotlight" không thuộc về anh chàng!

Netizen bình luận:

- Mặc dù là ca sĩ nhưng spotlight thuộc về chủ tịch!

- Tưởng 1 mình chủ tịch cân hết không có mời ca sĩ luôn á, ai dè vẫn có.

- Tưởng không cần mời ca sĩ chứ.

- Trời ơi có MONO nữa hả? Qua giờ lướt toàn thấy ông Chủ tịch.