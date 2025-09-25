Chủ tịch Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi siêu bão Ragasa đổ bộ

Ngày 24/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Công điện số 14/CĐ-UBND yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố và chủ tịch UBND các phường, xã chủ động ứng phó với siêu bão, mưa lớn, dông, lốc và các nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt.

Theo đó, thực hiện Công điện số 171/CĐ-TTg ngày 23/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa), Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các phường, xã tập trung theo dõi, cập nhật các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho Nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão, trong đó cần tập trung: bảo đảm an toàn tính mạng Nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp với phương châm là "xanh nhà hơn già đồng".

Rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Tổ chức, bố trí lực lượng kiểm soát việc đi lại, phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, dông lốc trước bão; kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội phối hợp với Sở Công Thương đảm bảo về hạ tầng điện, kịp thời khắc phục các sự cố về điện, bảo đảm cung cấp điện đầy đủ, an toàn phục vụ sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân; ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm tiêu hoạt động phục vụ tiêu thoát, chống úng ngập.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội, các địa phương và các đơn vị liên quan tăng cường phương tiện, nhân lực, trang thiết bị để sẵn sàng xử lý ngay cây gãy đổ đảm bảo an toàn, giao thông thông suốt trên địa bàn Thành phố.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Thành phố phối hợp với cơ quan chức năng của Sở, ban, ngành Thành phố theo dõi sát diễn biến tình hình, chủ động rà soát kịch bản ứng phó, sẵn sàng điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó với thiên tai, sự cố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Các Sở, ban, ngành khác căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công và địa bàn phụ trách theo dõi, chủ động chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp, hỗ trợ địa phương trong công tác ứng phó với bão, mưa, lũ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia và Đài Khí tượng Thủy văn Bắc bộ về diễn biến cơn bão số 9 cho biết, vào hồi 22 giờ ngày 24/9, vị trí tâm bão ở khoảng 21,6°N; 110,7°E, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 300km về phía Đông. Cường độ bão cấp 12 (118–133km/h), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng Tây, tốc độ khoảng 20km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 9, từ sáng ngày 25/9 đến ngày 26/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông.

Tổng lượng mưa khu vực phía bắc thành phố phổ biến từ 70 đến 130mm, có nơi trên 200mm. Khu vực trung tâm thành phố và khu vực phía tây và phía nam thành phố mưa phổ biến từ 80 đến 150mm, có nơi trên 250mm; ngày 25/9 có gió mạnh dần lên cấp 4-5.