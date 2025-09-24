Hà Nội ra cảnh báo nóng tới tất cả người dân

Ngày 24/9, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ban hành Công điện về việc khẩn trương triển khai công tác ứng phó bão số 9 (siêu bão Ragasa).

Công điện nêu rõ, dự báo từ sáng ngày 25/9 đến ngày 26/9, thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông do ảnh hưởng của bão số 9.

Ảnh vệ tinh về siêu bão Ragasa trước khi đi vào Biển Đông thành cơn bão số 9 (Ảnh: VGP).

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành thành phố, chủ tịch UBND các phường, xã tập trung theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, chủ động, kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp ứng phó thiên tai, lường trước kịch bản xấu nhất đặt mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng người dân lên trên hết, trước hết.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu tập trung một số nhiệm vụ sau: Chủ tịch UBND các phường, xã tiếp tục chỉ đạo theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả giảm thiểu thiệt hại do tác động của thiên tai, sự cố.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với siêu bão, trong đó cần tập trung: bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là sản xuất nông nghiệp với phương châm là "xanh nhà hơn già đồng"; rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Tổ chức, bố trí lực lượng kiểm soát việc đi lại, phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ, dông lốc trước bão; kiểm soát, hướng dẫn tại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.