Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, đã có 14 người thiệt mạng, 124 người mất tích và 34 người bị thương.

Tại thôn Đại Bình, một cụ bà họ Thạch, 87 tuổi, không may bị dòng bùn đất dữ dội nhấn chìm ngay trong nhà riêng. Người con gái trong đau đớn chia sẻ, thi thể mẹ vẫn còn mắc kẹt trong căn nhà bị vùi lấp:

“Mẹ tôi tuy tuổi cao nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Nào ngờ dòng bùn tràn xuống quá nhanh khiến bà không kịp thoát thân. Cha và anh trai tôi sau đó lao về tìm cách cứu người nhưng cũng bị kẹt lại, suýt mất mạng. May mắn có lực lượng cứu hộ hỗ trợ, họ mới thoát ra được vào khoảng 3 giờ sáng nay"





Người con gái nghẹn ngào cho biết căn nhà cấp bốn của gia đình đã hoàn toàn bị nhấn chìm, mọi tài sản đều mất sạch. Điều duy nhất khiến chị thấy an ủi là thi thể mẹ không bị cuốn trôi: “Chúng tôi chỉ mong chính quyền sớm hỗ trợ đưa thi thể ra ngoài, để mẹ được yên nghỉ”.

Ông Từ Trấn Hùng, trưởng thôn, cho hay, dù trước đó chính quyền địa phương đã được cảnh báo về nguy cơ hồ chắn bùn tràn bờ, nhưng không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Đáng nói, thời điểm xảy ra sự cố không hề có hệ thống cảnh báo khẩn cấp như sóng thần để người dân kịp sơ tán, nên ông chỉ có thể vội vàng gửi thông báo qua nhóm LINE, yêu cầu bà con lên tầng hai tránh nạn.

















Đến sáng nay (ngày 24/9) người dân trong vùng đã bắt đầu dọn dẹp lại nhà cửa. Tuy nhiên, tình cảnh hiện rất khó khăn khi thiếu thốn vật tư, nguồn nước sinh hoạt cũng bị cắt do cầu gãy, đường ống không thể vận hành. Công ty cấp nước cho biết sẽ bố trí nước đóng thùng đặt tại điểm cố định để dân đến lấy, nhưng đến trưa nay người dân vẫn chưa thấy nguồn cung nào được đưa đến.

Người dân Quang Phục đang rất cần sự hỗ trợ khẩn cấp về nhân lực, vật lực và các nhu yếu phẩm để sớm ổn định cuộc sống sau thảm họa.

