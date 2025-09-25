Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày 25/9/2025

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An bắt đầu hứng mưa to đến rất to do ảnh hưởng của cơn bão số 9 Ragasa bắt đầu từ đêm 24/9.

Hình thái thời tiết này kéo dài sang ngày 26/9 với tổng lượng mưa phổ biến 100-250mm, có nơi trên 350mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, lượng mưa vượt ngưỡng 100mm chỉ trong 3 giờ, tiềm ẩn nhiều rủi ro thiên tai như lũ quét, sạt lở và ngập lụt.

Đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to , lượng mưa dao động 20-50mm, cục bộ trên 100mm.

Mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An khả năng kéo dài đến hết đêm 26/9 với tổng lượng mưa từ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9 phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 450mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/9, Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An mưa lớn. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức)

Ngoài ra, chiều và tối 25/9, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, ngày 25/9, bão số 9 Ragasa sẽ đổ bộ đất liền miền Bắc nước ta.

Theo đó, từ đêm 24/9 đến sáng 25/9, khu vực ảnh hưởng của bão số 9 Ragasa trọng tâm là Quảng Ninh - Hải Phòng, trong đó gió mạnh ở ven biển thì Quảng Ninh sẽ là chính. Mưa lớn trọng tâm là toàn bộ Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ và hai tỉnh Lào Cai, Yên Bái (cũ). Trọng tâm gió lớn trong sáng tới trưa 25/9, trọng tâm mưa trong ngày và đêm cùng ngày.

Từ 25/9 đến 27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có thể xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-7m, hạ lưu các sông từ 2-4m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ khả năng lên mức báo động (BĐ)2-BĐ3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; đỉnh lũ thượng lưu sông Cả lên trên mức BĐ1; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng-Thái Bình, sông Mã, sông Cả ở dưới BĐ1.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày 25/9/2025

TP Hà Nội mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to. Từ gần sáng gió mạnh dần lên cấp 5. Nhiệt độ thấp nhất 23-25°C. Nhiệt độ cao nhất 27-29°C.

Tây Bắc Bộ ngày mưa to đến rất to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 21°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Đông Bắc Bộ ngày mưa to đến rất to và dông. Từ gần sáng vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sâu trong đất liền gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26°C, vùng núi có nơi dưới 23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Thanh Hóa đến Huế phía Bắc ngày mưa to đến rất to và dông. Phía Nam mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 28-31°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 30-33°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26°C. Nhiệt độ cao nhất 31-33°C.