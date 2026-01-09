Chiều 7/1, chương trình CEO Circle Forum 2026 đã diễn ra, thu hút sự tham gia của đông đảo lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia.

Đây là hoạt động khép lại hành trình NEXT GEN CEO 2025, chương trình nhằm tìm kiếm, ghi nhận và cổ vũ đội ngũ CEO thế hệ mới có năng lực quản trị, tư duy đổi mới và khát vọng đóng góp cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Tham luận tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Tập đoàn Alphanam, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định - Cố vấn chương trình NEXT GEN CEO 2025 đã tập trung chia sẻ những bài học trong khởi nghiệp, kinh doanh với các CEO trẻ.

Theo ông Nguyễn Tuấn Hải, thế hệ CEO kế cận của Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đưa doanh nghiệp vươn ra khu vực và toàn cầu, với điều kiện tiên quyết là "nghĩ lớn" phải luôn đi cùng "làm chuẩn", kiên định với các chuẩn mực quản trị và đạo đức kinh doanh ngay từ bên trong tổ chức.

Trong đó, điều quan trọng nhất đối với một lãnh đạo doanh nghiệp chính là tầm nhìn và tầm nhìn không đến từ một ý tưởng tức thời hay "một giấc mơ", mà phụ thuộc vào tri thức và quá trình tích lũy trải nghiệm, trong đó ông Hải đề cao đến giá trị của việc học tập suốt đời.

"Tầm nhìn của mỗi con người là nó sẽ phụ thuộc vào những kiến thức của người đó học được trong suốt hành trình cuộc đời, trong đó cả kiến thức sách vở và trong đó có cả kiến thức cuộc sống," ông chủ Tập đoàn Alphanam nói.

Trên cơ sở tầm nhìn, ông Hải cho rằng cần nghĩ lớn và gắn nghĩ lớn với kỷ luật thực thi, quản trị rủi ro, đặc biệt khi doanh nghiệp đã có "đôi chút thành công" và bắt đầu bước vào giai đoạn mở rộng.

Ông Nguyễn Tuấn Hải - Chủ tịch Tập đoàn Alphanam tham luận tại sự kiện.

Theo ông Nguyễn Tuấn Hải, một trong những điều quyết định đến thành công của một doanh nghiệp là biết gắn mục tiêu doanh nghiệp với định hướng phát triển chung của đất nước, coi đây là một dạng "thời cơ" để doanh nghiệp lựa chọn hướng đi phù hợp. "Thuận buồm xuôi gió" là từ sự đồng hành đúng hướng giữa chiến lược doanh nghiệp và định hướng phát triển của Nhà nước.

Theo đó, khi doanh nghiệp "vừa làm kinh tế" và đồng thời có được "sự hỗ trợ" từ chính sách và xã hội, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển. Từ đó, ông Hải cho rằng các nhà lãnh đạo trẻ nên nhìn lại lĩnh vực mình theo đuổi có phù hợp với những định hướng phát triển của đất nước và xác định rõ đóng góp cho doanh nghiệp và xã hội.

"Tôi rất ấn tượng với câu nói của Thủ tướng: Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Để một doanh nghiệp bền vững thì người lãnh đạo cần có tư duy về lợi ích hài hòa. Lợi ích của doanh nghiệp phải gắn với lợi ích cộng đồng và không được gây thiệt hại cho quốc gia", ông Hải chia sẻ.

Từ trải nghiệm cá nhân, Chủ tịch Alphanam nhấn mạnh lãnh đạo cần ưu tiên lựa chọn 3 đúng để quản trị hiệu quả doanh nghiệp, đó là chọn đúng người, chọn đúng việc và chọn đúng thời điểm.

"Nếu như trong hàng nghìn hàng vạn việc phải làm của CEO mà chúng ta chỉ cần luôn nhớ được ba điều này và chúng ta làm tốt được ba điều này thì chắc chắn rằng là chúng ta cũng sẽ thành công", ông Hải khẳng định.

Bên cạnh câu chuyện tầm nhìn, ông Hải cho rằng điều quan trọng nhất đối với các CEO trẻ là việc lựa chọn mô hình kinh doanh, hoặc nói một cái đơn giản đó chính là phương thức kiếm tiền. Cần lựa chọn một mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng quy mô và bảo đảm được tính ổn định, chất lượng dịch vụ nếu mở rộng quy mô.

Ông Hải cũng nhắc nhiều đến tính kỷ luật trong lập và thực thi kế hoạch, coi đây là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững khi mở rộng quy mô. Ông cho rằng nếu không xây dựng và thực hiện được kế hoạch, khó có thể trở thành "một công ty lớn một cách bền vững".

Trong nội dung về quản trị, ông Hải nhấn mạnh vai trò của tuân thủ và quản trị rủi ro, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ, xem đây là nguyên tắc để ra đời và tồn tại của một doanh nghiệp.

Theo ông Hải, các doanh nghiệp vừa và nhỏ thường không chú trọng đến phần quản trị rủi ro, do đó thường gặp cú sốc khi doanh nghiệp phát triển quy mô. Do đó, các CEO trẻ cần sớm nhận thức việc xây dựng hệ thống quản trị rủi ro ngay từ khi doanh nghiệp mới khởi đầu.

Hoạt động vinh danh và tọa đàm tại chương trình CEO Circle Forum 2026.