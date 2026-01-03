Có những con người mà sự hiện diện của họ đã trở thành một biểu tượng, một điểm tựa tinh thần cho cả một lĩnh vực. Với giới đầu tư toàn cầu, Warren Buffett chính là ngọn hải đăng như thế. Nhưng tiệc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, hành trình nào rồi cũng phải dừng chân. Ngày 31/12/2025 vừa qua, tin tức từ Omaha bay đi khắp thế giới: Warren Buffett, ở tuổi 95 xưa nay hiếm, đã chính thức rời ghế CEO của đế chế Berkshire Hathaway.

Ông chọn ngày cuối cùng của năm cũ để khép lại sự nghiệp lẫy lừng, và chọn ngày đầu tiên của năm mới 2026 để mở ra một chương mới cho thế hệ kế cận. Tuy nhiên, nhìn lại năm làm việc cuối cùng của vị tỷ phú này, người ta không thấy sự nghỉ ngơi, mà thấy một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, sắc sảo đến rợn người. Đó là những nước đi ngược dòng đám đông, là sự bình tĩnh đến lạ lùng trước những cơn sóng công nghệ, và trên hết, là bài học về cách giữ gìn thành quả cả đời người.

Lời tạm biệt của một huyền thoại và sự chuyển giao lịch sử

Những ngày đầu năm 2026 này, không khí tại Berkshire Hathaway có lẽ trầm lắng hơn mọi khi. Dù ông cụ 95 tuổi vẫn sẽ giữ vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhưng việc Warren Buffett không còn ngồi ở chiếc ghế điều hành (CEO) thực sự là một cú hẫng hụt lớn. Người kế nhiệm ông, Greg Abel, dù tài năng đến đâu, cũng sẽ phải gánh trên vai áp lực khổng lồ của một "cái bóng" quá lớn.

Sự chuyển giao này không chỉ là thay đổi nhân sự, nó là sự kết thúc của một kỷ nguyên. Ngay khi tin tức nghỉ hưu được công bố, cổ phiếu của công ty đã giảm hơn 6%. Rõ ràng, thị trường đang lo sợ. Họ sợ một Berkshire không có Buffett sẽ chỉ là một công ty đầu tư bình thường. Nỗi lo ấy càng có cơ sở khi những cánh tay phải, tay trái của ông cũng lần lượt rời đi: Todd Combs sang Morgan JPMorgan, giám đốc tài chính Mark Hamburg cũng rục rịch nghỉ hưu. Một cuộc "thay máu" đang diễn ra, và nhân tâm đôi chút xao động. Thế nhưng, giữa bối cảnh hỗn loạn ấy, Buffett vẫn bình thản như cách ông đã sống gần một thế kỷ qua. Ông đã dành cả năm cuối cùng để xây dựng một "pháo đài" vững chắc nhất cho người ở lại.

Năm cuối cùng: Bán "Táo", gom tiền và bài học về sự kiên nhẫn

Nếu nhìn vào những gì Buffett làm trong năm 2025 – năm cuối cùng trên cương vị CEO, nhiều người trẻ sẽ phải thốt lên: "Ông cụ này lạc hậu rồi!". Khi cả thế giới điên cuồng vì trí tuệ nhân tạo (AI), khi các cổ phiếu công nghệ dựng đứng, khi tiền ảo nhảy múa, thì Buffett làm gì? Ông bán bớt cổ phiếu Apple – con gà đẻ trứng vàng công nghệ, và ông tích trữ tiền mặt.

Con số 358 tỷ USD tiền mặt dự trữ kỷ lục mà ông để lại không phải là ngẫu nhiên. Đó là một thông điệp. Trong khi đám đông say sưa trong bữa tiệc tăng trưởng nóng, Buffett chọn cách lùi lại. Ông bán nhiều hơn mua. Ông không để mình bị cuốn vào cái bẫy FOMO (sợ bị bỏ lỡ). Ông từng nói trong đại hội cổ đông rằng: "Cơ hội không đến theo kế hoạch. Nó có thể đến vào tuần sau, hoặc 5 năm nữa. Khi chúng tôi nhận được hàng ngàn lời mời chào, chúng tôi thấy may mắn vì mình đang cầm tiền mặt và có thể ra tay bất cứ lúc nào".

Hành động này giống như một người bà, người mẹ lo xa trong gia đình. Khi kinh tế đang hưng phấn, họ không vung tay quá trán mà âm thầm tích lũy, để khi "trái gió trở trời", khi thị trường sụp đổ hay khủng hoảng ập đến, họ là người duy nhất có khả năng "bắt đáy" và sống khỏe. Việc ông dùng tiền mặt mua lại một công ty dầu khí đang nợ nần với giá hời chính là minh chứng cho triết lý: "Hãy tham lam khi người khác sợ hãi, và hãy sợ hãi khi người khác tham lam". Ông mua giá trị thực, mua năng lượng cốt lõi, chứ không mua những giấc mơ ảo ảnh.

Di sản để lại: Không chỉ là tiền, mà là lòng nhân ái

Bên cạnh những con số tài chính khô khan, cuộc nghỉ hưu của Buffett còn đẫm tính nhân văn. Tháng 11 năm ngoái, trong bức thư đặc biệt, ông đã vạch rõ lộ trình quyên góp khối tài sản 149 tỷ USD của mình. Ông không để lại núi tiền đó cho con cháu tiêu xài hoang phí, mà chuyển vào các quỹ từ thiện do các con quản lý, để phục vụ cộng đồng.

Buffett hiểu rằng, tiền bạc cuối cùng cũng chỉ là vật ngoài thân. Giá trị lớn nhất ông để lại là một hệ thống tư duy, một văn hóa doanh nghiệp và một tấm lòng vì xã hội. Việc ông giữ lại cổ phiếu hạng A để giúp người kế nhiệm Greg Abel củng cố quyền lực cũng cho thấy sự chu đáo, tận tâm của một người lãnh đạo cho đến phút chót. Ông không "đem con bỏ chợ", mà dìu dắt, che chắn cho thế hệ sau đến khi đôi cánh của họ đủ cứng cáp.

Warren Buffett nghỉ hưu, thị trường có thể sẽ chao đảo trong ngắn hạn, Berkshire Hathaway có thể sẽ mất đi chút hào quang thần thánh. Nhưng với những người phụ nữ đang vun vén cho tổ ấm, câu chuyện của ông cụ 95 tuổi này là một bài học tuyệt vời về quản lý tài chính cá nhân. Đó là bài học về sự điềm tĩnh trước cám dỗ, về việc luôn phải có một quỹ dự phòng (tiền mặt) cho những biến cố bất ngờ, và về việc đầu tư vào những giá trị bền vững thay vì chạy theo trào lưu nhất thời.

Năm 2026 đã đến, "Nhà hiền triết" đã lùi vào hậu trường, nhưng triết lý của ông thì vẫn sáng rõ như ngọn đèn dẫn lối. Có lẽ, thay vì lo lắng thị trường sẽ ra sao khi thiếu Buffett, chúng ta nên tự hỏi: Mình đã học được gì từ sự kiên nhẫn vĩ đại ấy để áp dụng cho chính cuộc đời mình?