Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh

Ngày 20/10, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng, truy tố Hoàng Tùng (34 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) – Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng T.U.N.G Dining, cùng Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (sinh năm 1992, trú tại phường Phúc Lợi, Long Biên) về tội "Trốn thuế" theo quy định của Bộ luật Hình sự.

T.U.N.G Dining là nhà hàng fine dining nổi tiếng ở Hà Nội, do đầu bếp Hoàng Tùng sáng lập cùng Giám đốc điều hành Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh. Cả hai từng là bạn học đại học và cùng có niềm đam mê với ẩm thực cao cấp, vì vậy họ quyết định mang mô hình tasting menu (thực đơn nếm thử) đến với thị trường Việt Nam, góp phần định hình làn sóng fine dining hiện đại trong nước.

Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh theo học chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Phần Lan và sau đó hoàn thành Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Birmingham (Anh Quốc). Ánh từng làm việc tại Ernest & Young và một trong bốn ngân hàng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư.

Trong vai trò CEO của T.U.N.G dining, Ánh phụ trách vận hành, truyền thông, nhân sự và tài chính của T.U.N.G Group, đồng thời cùng Hoàng Tùng giám sát doanh thu, chi phí và việc phân chia lợi nhuận giữa các cổ đông.

Sau 3 năm hoạt động, T.U.N.G Dining được tổ chức The World's 50 Best bình chọn là một trong 100 nhà hàng xuất sắc nhất châu Á năm 2021 — một trong hai bảng xếp hạng danh giá bậc nhất thế giới bên cạnh Michelin Guide. Tiếp nối thành công đó, Å by T.U.N.G ra đời tại TP.HCM năm 2021, mang phong cách ẩm thực Bắc Âu và được Michelin Selected 2023 ghi nhận.

Ngoài T.U.N.G Dining, Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh còn đồng sáng lập nhiều thương hiệu ẩm thực khác như Run=Rice (cơm nhanh phong cách Việt), Run Fun – The Eating Room (ẩm thực Âu).

Tuy nhiên, đến tháng 10/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã truy tố cả Hoàng Tùng và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh với cáo buộc trốn thuế.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2024, trong quá trình thanh tra, Cục Thuế TP Hà Nội phát hiện nhà hàng có dấu hiệu kê khai thiếu doanh thu, bán hàng không xuất hóa đơn và không ghi nhận đầy đủ doanh thu vào sổ sách kế toán. Toàn bộ hồ sơ sau đó được chuyển cho cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Kết quả điều tra xác định Hoàng Tùng là người đại diện pháp luật, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh; Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh phụ trách truyền thông, nhân sự, quảng bá thương hiệu và đồng thời quản lý tài khoản nhận tiền, phân chia lợi nhuận, chi cổ tức. Hai bị can chịu trách nhiệm theo dõi doanh thu – chi phí – sổ sách kế toán, trong khi các cổ đông khác không tham gia vào việc kê khai và nộp thuế.

Từ năm 2019 đến 2023, T.U.N.G Dining có doanh thu thực tế hơn 53 tỷ đồng nhưng chỉ kê khai hơn 29,4 tỷ đồng; phần chênh lệch hơn 23,5 tỷ đồng không được báo cáo. Số tiền này được dùng để chi cổ tức khoảng 6,7 tỷ đồng và trang trải chi phí nguyên vật liệu, vận hành hơn 16,8 tỷ đồng.

Theo kết quả thanh tra ngày 19/3/2024, cơ quan thuế xác định tổng số tiền trốn thuế là hơn 2,4 tỷ đồng, gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 2,1 tỷ đồng và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hơn 335 triệu đồng.

Vụ án hiện đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.