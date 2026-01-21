Theo Saostar, một đám cưới tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đã bất ngờ rơi vào cảnh dang dở chỉ ít phút trước khi nghi thức chính thức diễn ra, sau khi chú rể phát hiện cô dâu từng sống chung với bạn trai cũ trong suốt 5 năm. Thông tin này, khi bị tiết lộ vào thời điểm nhạy cảm, đã khiến buổi lễ vốn được chuẩn bị long trọng lập tức biến thành một cuộc khủng hoảng cảm xúc, để lại sự bàng hoàng cho cả hai gia đình và toàn bộ khách mời.

Theo những người có mặt, khi mọi khâu gần như đã hoàn tất, một phù rể bất ngờ ghé tai nói nhỏ điều gì đó với chú rể. Ngay lập tức, nét mặt anh thay đổi. Trước sự chứng kiến của đông đảo quan khách, chú rể quay sang cô dâu, gay gắt chất vấn: “Vì sao em chưa từng nói rằng em đã sống chung với người yêu cũ suốt 5 năm?”.

Bị đặt vào tình huống bất ngờ, cô dâu bật khóc, giải thích rằng cô không hề có ý định lừa dối. Theo cô, việc không kể lại chuyện cũ chỉ vì lo sợ đối phương suy nghĩ nhiều, ảnh hưởng đến mối quan hệ hiện tại. Cô mong chú rể xem đó là quá khứ đã khép lại và trân trọng tình cảm mà cả hai đang xây dựng.

Chú rể hủy hôn ngay trong đám cưới vì phát hiện cô dâu từng sống chung với người cũ. Ảnh: Saostar.

Tuy nhiên, những lời giãi bày ấy không xoa dịu được cơn giận của chú rể. Anh cho rằng việc để đến sát ngày cưới mới phát hiện sự thật khiến anh cảm thấy bị phản bội. Với anh, đây không đơn thuần là chuyện đã qua, mà là vấn đề niềm tin – nền tảng quan trọng nhất của hôn nhân. Bất chấp sự van xin của cô dâu và nỗ lực hòa giải từ người thân, chú rể vẫn dứt khoát tuyên bố không thể chấp nhận.

Không khí buổi lễ nhanh chóng rơi vào hỗn loạn. Một số người cố gắng khuyên chú rể bình tĩnh suy nghĩ lại, số khác vây quanh an ủi cô dâu đang suy sụp. Cuối cùng, chú rể rời khỏi địa điểm tổ chức, để lại cô dâu òa khóc giữa sự sững sờ của hai gia đình và khách mời.

Khi câu chuyện lan truyền trên mạng xã hội, dư luận lập tức dậy sóng. Nhiều ý kiến chỉ trích người đã tiết lộ quá khứ của cô dâu đúng thời điểm sát giờ cưới, cho rằng đó là hành động tàn nhẫn và thiếu cân nhắc, đặc biệt với một khoảnh khắc được xem là thiêng liêng nhất đời người.

Quan điểm của cộng đồng mạng cũng chia rẽ. Một bộ phận ủng hộ chú rể, nhấn mạnh rằng sự trung thực là yếu tố cốt lõi của hôn nhân; việc che giấu mối quan hệ sống chung kéo dài nhiều năm đồng nghĩa với việc phá vỡ niềm tin. Ngược lại, không ít người bày tỏ sự cảm thông với cô dâu, cho rằng ai cũng có quá khứ, điều đáng trân trọng là con người ở hiện tại. Theo họ, nỗi sợ mất đi người mình yêu đã khiến cô im lặng, nhưng chính sự im lặng ấy lại dẫn đến cái kết cay đắng cho một cuộc hôn nhân chưa kịp bắt đầu.

Trước đó, một trường hợp tương tự cũng từng gây xôn xao dư luận Trung Quốc. Theo Sohu, một đám cưới tại An Huy đã bị hủy chỉ trước một ngày. Nhân vật chính là Tiểu Lệ và A Vỹ. Trước khi đến với A Vỹ, Tiểu Lệ từng có mối tình kéo dài 5 năm với A Cường và đã dọn về sống chung sau thời gian ngắn yêu nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ này bị gia đình A Cường phản đối, khiến anh trở về quê và kết hôn theo sự sắp đặt của bố mẹ, còn Tiểu Lệ cũng quay về quê trong đau khổ.

Hủy hôn vì lộ bí mật từng sống thử với người đàn ông khác 5 năm. Ảnh minh họa.

Trong thời gian ở quê, bố mẹ Tiểu Lệ mai mối cho cô gặp A Vỹ. Sau một thời gian nói chuyện, A Vỹ và Tiểu Lệ bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Nhiều lần A Vỹ hỏi chuyện tình cảm trong quá khứ của Tiểu Lệ nhưng cô che giấu, đặc biệt là mối tình sống thử 5 năm vì sợ ảnh hưởng tới mối quan hệ hiện tại.

Tiểu Lệ nghĩ rằng chỉ cần mình không còn liên lạc với A Cường thì mọi chuyện sẽ thành dĩ vãng. Thế nhưng, trước ngày cưới Tiểu Lệ lại gọi cho A Cường rất lâu để thông báo chuyện kết hôn. Vô tình, A Vỹ đã nghe được toàn bộ câu chuyện, theo Gia đình và Xã hội.

Phát hiện sự thật, A Vỹ tức giận bỏ đi. Dù Tiểu Lệ tự trấn an rằng anh sẽ không dám hủy hôn vì mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng sáng hôm sau, A Vỹ vẫn đến nhà cô dâu xin rút lại hôn ước, yêu cầu trả sính lễ và chấm dứt mối quan hệ. Ban đầu, bố mẹ Tiểu Lệ hoảng hốt cầu xin tha thứ cho con gái, song trước thái độ gay gắt và những lời lẽ xúc phạm của chàng rể “hụt”, họ đổi ý, động viên con gái vượt qua nỗi buồn và hứa sẽ tìm cho cô một người xứng đáng hơn.