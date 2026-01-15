Chú rể dùng ảnh cưới của cô dâu đặt lên xe tang ở Huế: Nhói lòng câu chuyện phía sau

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước câu chuyện chú rể đặt ảnh cưới của vợ lên xe tang. Được biết, cô dâu đã qua đời ngay trước đám cưới ít ngày. Thông tin về câu chuyện khiến ai nấy xót xa.

Được biết, chú rể trong câu chuyện là Bùi Trí Cường (sinh năm 2002, quê ở Thanh Hóa) còn cô dâu là Hồ Thị Hiếu (sinh năm 2002, quê ở TP. Huế). Đáng lẽ, cặp đôi sẽ tổ chức lễ nạp tài vào ngày 24/1 tới đây và tổ chức hôn lễ ở biển Hải Tiến hôm 28/1. Thế nhưng không may, cô dâu đã qua đời vào ngày 5/1 vừa qua.

Chia sẻ trên Tri thức - Znews , Cường cho biết Hiếu phát hiện bị bệnh lupus ban đỏ từ hồi tháng 5/2025, từng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Trước khi qua đời, Hiếu cũng nằm điều trị tại bệnh viện. Nhưng đến khoảng 4 giờ 45 phút ngày 5/1, cô gái bất ngờ bị sốt cao, tình trạng đột ngột chuyển biến xấu rất nhanh. Dù các bác sĩ đã nỗ lực ép tim, hô hấp nhân tạo nhưng Hiếu đã không qua khỏi.

Hiếu qua đời khi chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày cưới. (Ảnh: Tri thức - Znews)

Cường kể, có những ngày Hiếu khỏe như bình thường song cũng có những ngày, cô yếu đến mức không đi nổi. Trước khi qua đời, Hiếu vẫn nói chuyện bình thường và còn mong sẽ khỏe lại để kịp làm đám cưới. Tiếc thay, mong ước đó đã không thành sự thật.

Sự ra đi đột ngột của Hiếu khiến hai bên gia đình bàng hoàng, Cường gần như sụp đổ bởi chỉ còn ít ngày nữa, cặp đôi sẽ chính thức thành vợ thành chồng. Ngày tiễn đưa Hiếu về nơi yên nghỉ cuối cùng, Cường đã quyết định đặt chính bức ảnh cưới của hôn thê lên xe tang, xem đó là cách tiễn đưa vợ sắp cưới trọn vẹn nhất có thể, như một đám cưới chưa kịp diễn ra.

Được biết, Cường và Hiếu quen nhau từ năm 2020 khi cùng chơi game. Cường sang Đài Loan (Trung Quốc) làm việc từ tháng 7/2024. Đến tháng 3/2025, cặp đôi chính thức tìm hiểu nhau, yêu xa. Điều khiến Cường day dứt nhất là đã cố ở lại làm thêm, không về nước sớm để dành nhiều thời gian hơn cho vợ sắp cưới.

Nhiều người đã gửi lời động viên, chia sẻ nỗi mất mát to lớn với Cường và mong anh sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.