Trong lúc chụp ảnh cưới mở điện thoại chồng ra xem rồi nhìn thấy đoạn video không thể tin nổi của anh và người quen

Lòng chung thủy vốn là nền móng của hôn nhân. Nhưng khi niềm tin nứt vỡ, người đau nhất lại chính là người đặt lòng mình đúng chỗ.

Câu chuyện của cô vợ trẻ tên Siti Nor Iasah khiến cư dân mạng Malaysia rúng động. Cô ly hôn chỉ 40 ngày sau cưới và nguyên nhân đến từ người mà cô không ngờ tới: phù dâu trong chính lễ cưới của mình.

Iasah kể rằng cô và chồng cũ yêu nhau 4 năm, bình yên và không hề có vấn đề lớn. Chồng cũ mê xe hơi, thường xuyên đi giao lưu hội nhóm, nhưng chưa bao giờ khiến cô phải bận lòng.

Thế rồi mọi thứ đổi khác sau khi họ đính hôn. Cô phù dâu, người từng vui vẻ chụp chung ảnh kỷ niệm trong ngày cưới bất ngờ trở thành… kẻ chen vào hôn nhân của người khác.

Chính thất và tiểu tam trước đó khá thân thiết

Một ngày trước hôn lễ, chồng cũ rủ cả hai cùng đi uống cafe, Iasah không mảy may nghi ngờ.

Cho đến khi cô thấy anh gọi đúng món ăn, thức uống yêu thích của người kia mà… không cần hỏi thì linh tính đã mách bảo cô họ có vấn đề thực sự.

Chiều cùng ngày, trong lúc chụp ảnh ngoại cảnh, cô mở điện thoại của chồng. Và rồi, một cú sốc như muốn gục ngã: trong máy là đoạn video thân mật giữa anh và… phù dâu.

“Nếu hết yêu, sao còn cưới tôi? Sao phá hủy cuộc sống người khác?”, cô dâu mới đau đớn trước sự phản bội này.

Đối chất, chồng cũ khăng khăng đó là “hiểu lầm”, thậm chí giải thích đoạn video được tạo ra chỉ để khiến chồng cũ của người phụ nữ kia… ghen tuông.

Nhưng sự thật chẳng đứng về phía anh ta.

Ảnh minh họa

Vài ngày sau cưới, Iasah liên tục phát hiện những dấu hiệu đáng ngờ. Chồng cũ thề sẽ cắt đứt với người kia, nhưng rồi lại bí mật gặp gỡ. Đỉnh điểm là khi cô định kiểm tra điện thoại thì anh nổi giận, tuyên bố muốn ly hôn và… chọn người phụ nữ kia vì “cô ấy hiểu anh hơn”.

40 ngày sau cưới, cô chọn kết thúc một cuộc hôn nhân còn chưa kịp bắt đầu.

“Tôi không hiểu tại sao cô ấy làm vậy. Người ta đã có gia đình, sao còn chen vào? Trong bao nhiêu người, anh lại chọn một người phụ nữ đã ly hôn và có 2 con?”, Iasah nghẹn ngào.

Và rồi cô chọn điều mà chỉ người đủ mạnh mẽ mới dám làm: Kết thúc cuộc hôn nhân chỉ mới 40 ngày, để giữ lại lòng tự trọng và bình yên của chính mình.