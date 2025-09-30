Chú rể đột ngột biến mất ngay trong ngày cưới, gia đình 2 bên sốc nặng

Ngày cưới đáng ra là ngày hạnh phúc nhất đời người phụ nữ Indonesia này nhưng nó bất ngờ trở thành cơn ác mộng khi chồng sắp cưới của cô đột ngột biến mất.

Theo báo Công lý, vào năm 2023, cô gái trẻ tên là S.A, sống ở làng Jikotamo, Nam Halmahera và chú rể đã có một mối tình kéo dài nhiều năm. Tuy nhiên, đến 29/8/2023, đúng ngày cưới, chú rể bỏ trốn, buộc cô dâu phải giải thích với khách mời rằng đám cưới bị hoãn.

Điều này khiến gia đình hai bên bị sốc bởi việc chuẩn bị hôn lễ tốn một khoản không nhỏ của họ. Đồng thời, của hồi môn cũng đã được chuẩn bị sẵn. Vì vậy, bố chú rể không thể ngồi yên. Ông này quyết định cưới SA.

Bố của chú rể và cô dâu đang tham gia vào các nghi lễ của đám cưới. Ảnh: mustsharenews

Trong một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Indonesia, có thể thấy bố của chú rể và cô dâu đang tham gia vào các nghi lễ của đám cưới. “Khi các vị khách đến đông đủ, gia đình chú rể bất ngờ thông báo với chúng tôi rằng con trai họ đã mất tích và họ không thể tìm được”, anh trai cô dâu, Wisto Ahmad, nói với các phóng viên, đồng thời xác nhận rằng cha của chú rể đã kết hôn với S.A.

Dù vô cùng xấu hổ trước sự biến mất của chú rể, việc chi khoảng 25 triệu rupee (khoảng 40 triệu đồng) cho việc chuẩn bị đám cưới là mối quan tâm chính của gia đình cô dâu. Nếu hủy đám cưới, họ sẽ mất trắng số tiền đó, theo Ngôi sao.VnExpress.

Hiện đám cưới kỳ lạ này gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận Indonesia. Một số người cảm thấy câu chuyện hài hước, một số khác lại tiếc nuối cho số phận cô dâu trẻ.

"Vợ bố tôi là bạn gái cũ của tôi", một người cảm thán khi liên tưởng tình huống của mình với câu chuyện trên. "Lỗ tiền chuẩn bị đám cưới ư? Con gái các người sẽ mắc kẹt trong cuộc hôn nhân mà cô ấy không muốn suốt đời đấy", một người chỉ trích gia đình cô dâu.