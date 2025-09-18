Mẹ chồng bất ngờ xông tới kéo con dâu lại, không cho đi trước chú rể trong ngày thành hôn, lý do khiến nhiều người ngán ngẩm

Câu chuyện xảy ra tại đám cưới của một cặp đôi ở Quảng Tây (Trung Quốc). Khi hôn lễ sắp kết thúc thì xảy ra một việc khiến nhiều người bật cười, một số khác lại tỏ ra ngán ngẩm.

Vietnamnet cho biết, theo quan niệm của người địa phương, trong ngày thành hôn, cô dâu hay chú rể bước vào phòng tân hôn trước thì sau này sẽ là chủ gia đình, chỉ đạo mọi việc và người còn lại phải nghe theo.

Mẹ của chú rể muốn con trai mình sẽ là chủ gia đình. Vì vậy, trong đám cưới, bà luôn theo sát cặp đôi. Lúc cô dâu chú rể bước lên cầu thang để vào phòng tân hôn, bà ở ngay gần đó quan sát. Thấy con dâu đi trước, con trai đi phía sau, người mẹ liền xông tới nắm tay cô dâu kéo lại, đồng thời nhắc con trai đi lên trên.

Tuy nhiên chàng trai không quan tâm đến ý đồ của mẹ. Anh vẫn bước sau vợ. Người mẹ không chấp nhận điều đó nên đẩy mạnh con trai về phía trước và kéo con dâu lại. Cô dâu cũng cố giằng khỏi tay mẹ chồng.

Khi sự việc được lan truyền, nhiều người dùng mạng đã để lại bình luận. Hầu hết mọi người đều cho rằng, mẹ chồng ích kỷ và nhiều chuyện.

"Ngày đầu về làm dâu đã gặp cảnh này, dự là sau này mẹ chồng nàng dâu khó mà vui vẻ", một người viết.

Một số người khác thì cho rằng, không phải cứ vào phòng trước là sẽ làm chủ được gia đình. Một gia đình sung túc, hạnh phúc cần có sự đoàn kết, nỗ lực của tất cả các thành viên. Nơi đây không phải quan hệ chủ - tớ, một người ra lệnh còn người kia phải tuân theo. Vì vậy, đừng tranh giành ai là chủ nhà, theo Gia đình và Xã hội.

Ngoài ra, nhiều người cũng cho rằng, mẹ chồng không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống, gia đình của các con. "Hãy để chúng cùng nhau cố gắng, xây dựng nên một gia đình hạnh phúc. Việc mẹ chồng can thiệp như thế này sẽ châm ngòi cho những xích mích không đáng có về sau".