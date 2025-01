Chủ nhân bản hit Đi Giữa Trời Rực Rỡ nói gì về câu hát “như một vì tinh tú...” bị gán với Jack?

Trưởng thành từ cuộc thi The Voice - Giọng Hát Việt 2017, Ngô Lan Hương có bước đệm vững chắc để bước chân vào nền âm nhạc Việt. Cô nàng dần được biết đến như 1 hiện tượng cover nổi lên trên nền tảng Youtube vào khoảng năm 2018 - 2019. Sở hữu chất giọng ấm và sáng, các ca khúc của Ngô Lan Hương đều chạm đến thị hiếu người nghe nhạc. Một số sản phẩm thậm chí vô cùng viral trên Tiktok, được nhiều người sử dụng sound gốc lẫn remix như Yêu Đừng Sợ Đau, Em Như Nào Cũng Được, Anh Muốn Đưa Em Về Không...

Ngô Lan Hương từng là thành viên của Tóc Tiên tại Giọng Hát Việt 2017

Cô còn là hiện tượng cover với hàng chục video triệu view

Năm 2024 chứng kiến bước chuyển mình trong sự nghiệp của Ngô Lan Hương khi Đi Giữa Trời Rực Rỡ được ra mắt. “Thơm lây” từ bộ phim cùng tên cực hot, Đi Giữa Trời Rực Rỡ bất ngờ oanh tạc khắp mặt trận âm nhạc nước nhà nhờ lời ca và giai điệu tươi vui, tích cực và catchy. Tại thời điểm đó, câu nói “Sau này khi nhìn lên bầu trời, bạn sẽ nhìn thấy vì tinh tú là Jack - J97” cũng đang on-trend trên MXH. 1 fanpage chuyên “chế cháo” đã lồng ghép câu nói này vào giai điệu của Đi Giữa Trời Rực Rỡ và “hợp rơ” 1 cách không tưởng. Bản biến tấu này tạo nên 1 làn sóng gây sốt, thậm chí nhiều người vô thức hát nhạc chế mà quên luôn cả bản gốc.

Nhạc phim Đi Giữa Trời Rực Rỡ - Ngô Lan Hương (MV Lyrics)

Là ca khúc được chính bản thân sáng tác, phản ứng của Ngô Lan Hương về sự việc “dở khóc dở cười” này nhận được sự quan tâm lớn. Mới đây, nữ ca sĩ sinh năm 1998 đã có đôi lời chia sẻ khi được hỏi về 1 sự kiện âm nhạc nơi khán giả đồng thanh hát bản nhạc chế Đi Giữa Trời Đom Đóm. Cô tiết lộ: “Điều đó không chỉ diễn ra ở 1 sự kiện đâu mà ở các chương trình khác, fan đều hát theo lời chế. Em thấy nhiều máy quay quá. Mọi người đang chờ khúc này đúng không? Đối với Hương, Hương tôn trọng sự thưởng thức của khán giả.”

Cô nói thêm: “Đặt trường hợp em trong hoàn cảnh đó, em thấy sẽ có chút khó xử nên em không muốn đưa tên của bất kỳ ai vào trong tác phẩm của mình. Tuy nhiên, nếu không khí đang vui vẻ thì em nghĩ đó không phải là 1 vấn đề quá quan trọng. Nếu trong có dịp được hợp tác thì Hương sẽ hỏi trực tiếp anh Jack, xem anh cảm thấy thế nào. Biết đâu anh ý lại vui thì sao?”

Ngô Lan Hương chia sẻ về bản nhạc chế liên quan đến Jack (Nguồn: @tramgiaitri.voh)

Nữ ca sĩ được khen ngợi có câu trả lời khéo léo, vừa không “đụng chạm” tới Jack vừa “nhắc khéo” về việc kéo những người không liên quan vào sản phẩm của mình để tránh gây khó xử. Cô cũng bày tỏ sự tôn trọng nếu như khán giả cảm thấy thoải mái, vui vẻ nếu như ca khúc chế mang lại tiếng cười sảng khoái. Qua đây, Ngô Lan Hương được đánh giá có EQ cao, hành xử và trả lời khéo léo, đáng yêu, không làm mất lòng ai cả.

Một số bình luận của netizen:

- Ngô Lan Hương khéo ghê.

- Ngô Lan Hương thấy cũng hồn nhiên phết nhỉ?

- Chính chủ nói vậy rồi thì mọi người đừng hát nhạc chế nữa

- Thôi đừng nhắc đến tên người đó nữa.

- Trả lời biết ngay EQ cao.

