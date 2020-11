Chú chó Husky bị tách chuồng rồi vẫn có hành động giành ăn trắng trợn, chiêu trò tinh vi dân mạng lắc đầu: Đúng là vừa ngáo vừa láo!

Trời sinh Husky có vẻ ngoài hổ báo nhưng lại lấy đi những tính cách ăn nhập với bộ dạng ấy. Chúng luôn có những biểu cảm, hành động ngáo ngáo ngơ ngơ khiến chủ nuôi cũng dở khóc dở cười.

Mới đây, một đoạn clip đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội cho thấy Husky không chỉ ngáo, chúng còn bố láo nữa!

Chú chó Husky ngáo và láo đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Người chủ đã tách chú chó Husky đen trắng và cậu bạn lông vàng ra, mỗi tên một chuồng. Cũng chả biết lý do tại sao, có thể 2 chú chó này quá to để ở chung 1 cũi, hoặc do chúng quá hiếu động nên cứ tách ra cho lành? Mạnh dạn nghiêng về vế thứ hai, bởi hành động chẳng lấy gì làm thân thiết của cặp chó này ngay sau đó...

Cụ thể, tên Husky khôn lỏi sau khi ăn sạch phần của mình trong bát đã kiếm cớ, gây sự với bạn. Rồi chỉ chờ cho chú chó vàng quay đi, Husky thò đầu ra, đưa chiếc mõm dài của mình kẹp lấy bát thức ăn của đối phương và đổ sang bát mình. Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh chóng, chú chó Husky thì hành động nhanh chóng, gọn lẹ và vô cùng thành thục.

Chỉ khổ chú chó vàng sau đó tức tối chạy quanh chuồng nhìn miếng ăn bị cướp mất mà chẳng làm gì được. Tên Husky láo toét kia vô tư chén sạch phần ăn vừa cướp được.

Đoạn clip dài 40s này đang thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội. Đương nhiên, cư dân mạng không thể nhịn cười trước hành động cướp ăn trắng trợn của Husky ngáo và láo. Một số cũng đánh giá chú chó này ăn trộm một cách rất điêu luyện và khoa học.