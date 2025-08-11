Ngỡ tưởng chỉ là màn khởi động nhẹ trước khi công chiếu chính thức tại Việt Nam, bom tấn Nhật Bản - Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành lại tạo nên cơn chấn động chưa từng thấy tại phòng vé Việt Nam ngày hôm nay 11/8. Chỉ với 2 suất chiếu đặc biệt, sớm nhất tại Việt Nam, bộ phim đã cháy vé, full cả 2 rạp với doanh thu hơn 234 triệu đồng doanh thu.

Điều khiến khán giả bất ngờ là dù suất chiếu chỉ bằng một phần nghìn so với các đối thủ, Thanh Gươm Diệt Quỷ vẫn đứng top 4 phòng vé Việt. Thậm chí, nếu so về tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu, con số này còn gây choáng hơn. Hiện tại, phim đứng đầu phòng vé là Mang Mẹ Đi Bỏ bán được 25.919 vé từ 3.194 suất, tức trung bình chưa tới 8 vé/suất (số liệu ghi nhận lúc 15h ngày 11/8). Trong khi đó, Thanh Gươm Diệt Quỷ đạt gần 200 vé/suất, gấp khoảng 24 lần. Sự chênh lệch khủng khiếp này đủ chứng minh mức khán giả Việt đang mong chờ bom tấn anime này tới mức nào.

Doanh thu phòng vé Việt ghi nhận lúc 15h ngày 11/8 theo Boxofficevietnam

Không khó để lý giải cho cơn sốt ấy. Thanh Gươm Diệt Quỷ là một trong những thương hiệu anime đình đám nhất thập kỷ, từng làm mưa làm gió khắp toàn cầu với phần Mugen Train. Lần trở lại này với câu chuyện Vô Hạn Thành không chỉ là bước ngoặt trong mạch truyện mà còn là phần mở đầu cho hồi kết, hứa hẹn những trận chiến đẫm máu, cảm xúc và mãn nhãn nhất của cả series.

Tại Nhật Bản, Thanh Gươm Diệt Quỷ lập kỷ lục chưa từng có, ngay ngày đầu tiên, phim thu 1,64 tỷkhoangrkhoangr 11 triệu USD), liên tục tăng lên 1,84 và 2,03 tỷ yen trong hai ngày kế tiếp. Chỉ trong 3 ngày cuối tuần, phim đã đạt 5,52 tỷ yen (khoảng 37 triệu USD) với gần 3,84 triệu lượt xem, trở thành màn mở màn thành công nhất lịch sử phòng vé Nhật.

Thành tích tăng tốc cũng gây choáng, sau 8 ngày, phim cán mốc 10 tỷ yen, nhanh nhất trong lịch sử điện ảnh Nhật, vượt cả huyền thoại Mugen Train. Tính đến hiện tại, Thanh Gươm Diệt Quỷ đã vượt mốc 17,6 tỷ yen (khoảng 120 triệu USD) và nằm trong top 10 phim ăn khách nhất mọi thời đại ở Nhật. Không chỉ tại quê nhà, cơn sốt này còn lan khắp châu Á, tại Indonesia, vé suất chiếu sớm bị “cò” bán lại với giá gấp đôi, gấp ba vì nhu cầu quá lớn.

Phần Vô Hạn Thành mở đầu khi toàn bộ Đội Diệt Quỷ bị hút vào căn cứ cuối cùng của Muzan Kibutsuji, lâu đài vô hạn với cấu trúc biến hóa khôn lường. Tại đây, các nhóm bị chia tách để đối đầu trực tiếp với những Thượng Nhẫn mạnh nhất. Những trận chiến sinh tử nối tiếp nhau mà đỉnh cao là trận tử chiến Muichiro - Kokushibo khép lại bằng cú đòn quyết định. Mỗi phân cảnh đều được khán giả tại Nhật tung hô là vừa mãn nhãn vừa lấy đi không ít nước mắt người xem.

Chỉ với 2 suất chiếu sớm nhưng Thanh Gươm Diệt Quỷ đã tạo ra một cú càn quét phòng vé Việt Nam, thậm chí thắng áp đảo về tỷ lệ lấp đầy so với các đối thủ chiếu cả nghìn suất. Khi ra mắt chính thức, chắc chắn phim sẽ còn tạo ra nhiều kỷ lục mới, không chỉ ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu.