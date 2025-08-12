"Hương mùa hè" là một trong những bộ phim nằm trong series phim 4 mùa kinh điển của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Không quá đình đám như "Trái tim mùa thu" hay "Bản tình ca mùa đông", "Hương mùa hè" vẫn có sức hút riêng bởi cốt truyện tình yêu ngọt ngào và đau khổ đan xen giữa Shim Hye Won (Son Ye Jin) và Yoo Min Woo (Song Seung Heon).

Shim Hye Won là cô gái ngây thơ và trong sáng, từ nhỏ đã mắc bệnh tim nên cô không thể chơi đùa thỏa thích như những người bạn khác. Cuộc sống của Shim Hye Won hoàn toàn thay đổi khi cô được ghép tim rồi sau đó, gặp gỡ tình yêu định mệnh của đời mình - Yoo Min Woo trong một ngày mưa. Những tình tiết của phim "Hương mùa hè" trở nên cao trào hơn khi sự thật được hé lộ rằng, Shim Hye Won được hiến tim bởi vị hôn thê đã mất của Yoo Min Woo.

"Hương mùa hè" sở hữu dàn diễn viên toàn cực phẩm nhan sắc. Nói riêng về nữ chính Son Ye Jin, lúc này cô mới 21 tuổi, nhan sắc trong trẻo như sương sớm. Son Ye Jin đã truyền tải thành công nhân vật Shim Hye Won vô cùng dịu dàng, nữ tính. Cô để tóc mái chéo, uốn sóng nhẹ, thường xuyên biến hóa với những style tóc điệu đà như buộc nửa, tết lệch, búi thấp hay buộc hai bên. Các món phụ kiện tóc mà Son Ye Jin tô điểm cho mái tóc lúc bấy giờ vẫn chuẩn mốt cho tới hiện tại, chẳng hạn như khăn họa tiết, kẹp càng cua hay dây buộc vải scrunchie.

Thời trang của Son Ye Jin trong phim "Hương mùa hè" cũng là điểm nhấn đặc biệt. Lúc bấy giờ, chắc hẳn các khán giả nữ theo dõi phim "Hương mùa hè" đều muốn mặc đẹp như Son Ye Jin. Nữ diễn viên diện các item đậm chất nữ tính như áo cardigan mỏng, áo gile bèo nhún, váy sơ mi, áo len tăm hay chân váy dài. Điều đáng nói là thời trang hiện tại đều tái hiện những item dẫn đầu xu hướng những năm 2000, với một diện mạo thời thượng hơn.

Trong phim, Son Ye Jin chủ yếu mặc các item mang tông màu tươi sáng như trắng hay màu pastel như hồng nhạt, xanh xám, vàng beige… Những lựa chọn thời trang này ăn nhập hoàn hảo với nhan sắc trong veo của Son Ye Jin, đồng thời phù hợp với không khí mùa hè ngập tràn trong phim. Các tông màu tươi sáng cũng là chìa khóa cho vẻ ngoài tươi tắn, trẻ trung của mọi cô nàng.

Mùa hè 2025 chính là khoảng thời gian hoàn hảo để chị em lấy cảm hứng mặc đẹp từ Son Ye Jin trong "Hương mùa hè" (2003) với những gợi ý mua sắm sau đây:

Ảnh: Sưu tầm