Ngày 08/11 vừa qua đánh dấu sự kiện lớn trong lịch sử Hoàng gia khi Công nương xứ Wales, ở tuổi 43, chính thức đưa Hoàng tử George 12 tuổi tham dự Lễ hội Tưởng niệm thường niên. Đây không chỉ là một sự xuất hiện bất ngờ mà còn là dấu hiệu rõ ràng cho thấy George đang được gia đình chuẩn bị cho vai trò tương lai của một vị Vua.

Hoàng tử George đã cùng mẹ và các thành viên cấp cao khác của Hoàng gia, bao gồm Vua Charles và Vương hậu Camilla, tề tựu tại Royal Albert Hall. Dù chỉ mới 12 tuổi, George đã thể hiện sự chững chạc đáng ngưỡng mộ. Trước đó, cậu cũng đã lần đầu tiên tham gia Tiệc trà do Vua Charles và Vương hậu Camilla tổ chức tại Điện Buckingham để chiêu đãi các cựu chiến binh Thế chiến II vào ngày 05/05.

Đúng theo truyền thống, Vương phi Kate và Hoàng tử George đều mặc trang phục màu tối, điểm xuyết bằng chiếc ghim cài hoa anh túc đỏ. Hoa anh túc, lấy cảm hứng từ bài thơ "In Flanders Fields" năm 1915 của John McCrae, là biểu tượng trường tồn của lòng tưởng nhớ, được đeo từ năm 1921 để tri ân những người đã hy sinh trong chiến tranh.

Công nương xứ Wales chọn chiếc đầm đen thanh lịch của nhà thiết kế Alessandra Rich, nổi bật với cổ áo trắng phối ren. Cô hoàn thiện vẻ ngoài bằng đôi bông tai ngọc trai và kim cương từng thuộc về Cố Nữ hoàng Elizabeth II, cùng với một chiếc trâm cài có biểu tượng của HMS Glasgow, chiến hạm Hải quân Hoàng gia mà cô chính thức đặt tên hồi tháng 5.

Thân vương xứ Wales không thể tham dự vì đang trên đường trở về Vương quốc Anh sau một tuần công tác tại Brazil. Chuyến đi này có điểm nhấn là lễ trao giải Earthshot Prize lần thứ năm, nơi Thân vương William công bố năm người chiến thắng cho dự án tìm kiếm các sáng kiến giúp bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, Thân vương xứ Wales sẽ kịp thời có mặt vào ngày 09/11 để cùng gia đình tham gia Nghi lễ Tưởng niệm Quốc gia, còn gọi là Lễ Tưởng niệm Chủ nhật, tại đài tưởng niệm Cenotaph ở London.

Kate cũng có lịch trình riêng vào ngày 11/11. Cô sẽ đến thăm Khu Tưởng niệm Quốc gia và tham dự Nghi lễ Tưởng niệm tại đó. Vương phi sẽ đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Lực lượng Vũ trang và cùng mọi người dành hai phút mặc niệm lúc 11 giờ sáng để tri ân những người đã phục vụ, đặc biệt là những người đã hy sinh cao cả.

Sự kiện Tưởng niệm này diễn ra sau một vài tuần Kate vắng mặt khỏi các sự kiện công chúng để dành thời gian nghỉ giữa kỳ cùng ba con: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis. Quan trọng hơn, gia đình đã hoàn tất việc chuyển đến Forest Lodge ở Windsor. Dinh thự 8 phòng ngủ này được cho là "tổ ấm trọn đời" của gia đình, nơi họ dự định sống lâu dài ngay cả khi Thân vương xứ Wales lên ngôi Vua.

Bên cạnh đó, Lễ hội Tưởng niệm cũng là lần đầu tiên Hoàng gia tập trung sau một quyết định gây chấn động: Cựu Hoàng tử Andrew bị tước bỏ tước hiệu Hoàng gia. Điện Buckingham thông báo vào ngày 30/10 rằng Vua Charles đã bắt đầu tiến trình loại bỏ các tước hiệu và danh hiệu Hoàng gia của em trai mình. Ông sẽ được gọi bằng cái tên đơn giản là Andrew Mountbatten Windsor. Cựu Hoàng tử Andrew cũng sẽ phải rời khỏi dinh thự lâu năm Royal Lodge ở Windsor để chuyển đến một bất động sản tại Sandringham, và chi phí nhà ở trong tương lai sẽ do Vua Charles tự chi trả.

Sự kiện Lễ hội Tưởng niệm không chỉ là dịp tri ân lịch sử mà còn là nơi Kate và Hoàng tử George thể hiện sự vững vàng và trách nhiệm, giữa lúc gia đình đang ổn định cuộc sống mới và Hoàng gia đang trải qua những biến động lớn.