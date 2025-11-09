Meghan Markle có lẽ là thành viên Hoàng gia (cũ) chịu nhiều thị phi nhất. Ngay cả khi cô và Vương tử Harry đã chọn cuộc sống tự do ở Mỹ, mọi cử chỉ, phát ngôn, thậm chí là trang phục của cô đều có thể châm ngòi cho một cuộc tranh cãi lớn. Điển hình như câu chuyện về bông hoa poppy (hoa anh túc đỏ) tưởng niệm.

Năm ngoái, khi cặp đôi xuất hiện trong một đoạn video để thảo luận về vấn đề an toàn cho trẻ em trên không gian số, cả hai đều đeo hoa poppy. Tuy nhiên, bông hoa của Meghan lại không có phần lá xanh ở cuống, tương tự như thiết kế của Scotland hoặc Canada. Ngay lập tức, nhà bình luận Lee Cohen đã lên tiếng chỉ trích gay gắt trên GB News: "Khi tôi nhìn thấy điều đó, tôi ngay lập tức đăng một bài trên Twitter và nó đã lan truyền, bày tỏ rằng thật buồn nôn khi thấy Meghan Markle đeo hoa poppy để tưởng niệm những người đã khuất cao quý của dân tộc. Cô ấy thật vô lễ, không được tôn trọng, và rõ ràng rất nhiều người đồng ý với điều đó".

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên bông hoa poppy của Meghan gây sóng gió. Câu chuyện lại tiếp tục vào năm 2023, khi cô và Vương tử Harry tham dự lễ khai trương một trung tâm thể hình Hải quân mới ở San Diego, California. Việc Meghan đeo hoa poppy đã bị coi là không phù hợp với văn hóa Mỹ, khiến nhiều cựu binh tức giận.

Nguồn cơn của sự tranh cãi này nằm ở sự khác biệt văn hóa cơ bản giữa Vương quốc Anh và Mỹ trong việc kỷ niệm ngày tri ân quân nhân.

Tại Anh và Khối Thịnh Vượng Chung, ngày 11 tháng 11 là Ngày Đình chiến (Armistice Day) hay Ngày Tưởng niệm (Remembrance Day), là dịp để hàng triệu người đeo hoa poppy để tưởng nhớ các binh sĩ đã hy sinh trong chiến tranh. Việc đeo hoa poppy thường bắt đầu từ cuối tháng 10 cho đến ngày 11 tháng 11.

Còn tại Mỹ, ngày 11 tháng 11 được tổ chức là Ngày Cựu chiến binh (Veterans' Day) để tôn vinh tất cả các lực lượng vũ trang còn tại ngũ. Việc đeo hoa poppy không bắt buộc vào ngày này. Thay vào đó, hoa poppy ở Mỹ thường được đeo vào Ngày Tưởng niệm (Memorial Day) vào tháng Năm, để tưởng nhớ những người đã ngã xuống.

Chính vì lý do này, khi Meghan đeo hoa poppy vào ngày 8 tháng 11 năm 2023 trong chuyến thăm San Diego, hành động này đã bị coi là nghiêng về phong tục Anh Quốc thay vì tuân thủ quy tắc Mỹ.

Hành động này của Meghan đã chọc giận một số cựu binh Mỹ và cộng đồng mạng. Một người đã bức xúc viết trên mạng xã hội: "Ai đã bảo cô ấy rằng đeo một bông hoa poppy kiểu Anh trong khi 'tôn vinh các cựu chiến binh Mỹ' lại là một hình ảnh đẹp?".

Nhiều người còn tinh ý nhận ra bông hoa poppy mà Meghan đeo trong lần đó không giống với bất kỳ mẫu nào đang được Hội Cựu chiến binh Hoàng gia Anh (Royal British Legion) bán. Một người khác bình luận: "Tôi không nghĩ hoa poppy được đeo vào Ngày Cựu chiến binh ở Mỹ, mà là vào Ngày Tưởng niệm tháng Năm? Tôi có nhầm không?". Người này còn cáo buộc Meghan đang cố tình "chiếm lấy trung tâm sân khấu" tại sự kiện.

Dù đã rời khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia từ năm 2020, Vương tử Harry vẫn luôn giữ mối liên hệ sâu sắc và quyết tâm đánh dấu Ngày Tưởng niệm từ bên kia bờ Đại Tây Dương.

Vương tử Harry luôn coi trọng việc tri ân quân đội, bởi anh từng phục vụ trong Lục quân, bao gồm hai đợt luân chuyển đến Afghanistan. Anh đã nhiều lần chia sẻ về tầm quan trọng của quãng thời gian phục vụ trong lực lượng vũ trang đối với cuộc đời mình. Dù không còn tham dự các buổi lễ tưởng niệm cùng Hoàng gia ở Anh, Vương tử vẫn dành rất nhiều thời gian và tâm huyết để giúp đỡ các cựu chiến binh bị thương thông qua Quỹ Invictus Games do anh thành lập năm 2014.

Tuy nhiên, những nỗ lực cá nhân của Vương tử Harry dường như vẫn không đủ để xoa dịu những tranh cãi xung quanh Công tước phu nhân xứ Sussex. Câu chuyện hoa poppy của Meghan không chỉ là vấn đề thời trang hay phụ kiện, mà còn là minh chứng cho sự khó khăn của cô trong việc cân bằng giữa truyền thống Hoàng gia Anh và văn hóa Mỹ, đồng thời cho thấy sự khác biệt về nhận thức vẫn luôn là rào cản lớn nhất đối với gia đình xứ Sussex.