Tạp chí Country Life công bố danh sách "39 quy tắc để trở thành một quý cô hiện đại” do Laura Windsor, người được mệnh danh là Nữ hoàng nghi thức xã giao nước Anh, biên soạn.

Laura Windsor, chuyên gia từng cố vấn nghi thức cho loạt phim Bridgerton của Netflix, cho rằng, giữa thời đại mạng xã hội và chủ nghĩa cá nhân lên ngôi, sự tinh tế, duyên dáng và chuẩn mực vẫn là giá trị bất biến của một quý cô đích thực.

Công nương Catherine, Vương phi xứ Wales, là một biểu tượng của sự thanh lịch.

Theo Windsor, một quý cô hiện đại không được đánh giá qua túi xách hàng hiệu hay số người theo dõi trên Instagram, mà qua cách cô xuất hiện, nói năng và cư xử hàng ngày. Ví dụ, tắm bồn thay vì tắm vòi sen, vì đó là khoảnh khắc dành riêng để chăm sóc và trân trọng bản thân; hay không bao giờ sử dụng cụm từ “nghỉ dưỡng tại nhà”, bởi quý cô thật sự sẽ không coi ở nhà là một kỳ nghỉ xa hoa.

Cô cũng khuyên phụ nữ nên tránh làm khó chủ tiệc bằng những yêu cầu ăn kiêng cầu kỳ, chỉ nên hủy hẹn trong trường hợp thật sự khẩn cấp như bệnh nặng hoặc tang sự.

"Đặc biệt, quý cô đích thực không bao giờ giấu bí quyết làm đẹp. Thay vào đó, hãy sẵn lòng chia sẻ với người khác một cách tự nhiên, chân thành. “Chia sẻ là hành động của sự tự tin và quảng đại", Windsor nói.

Bộ quy tắc của Windsor không cổ hủ mà là sự kết hợp giữa truyền thống và phong cách sống hiện đại. Cô cho rằng sự thanh lịch nằm ở những chi tiết nhỏ như chỉ cầm ly rượu bằng chân ly, không chạy bộ trên phố vì gây bất tiện cho người khác và thiếu duyên dáng, không nói tắt từ, hãy nói đầy đủ, ví dụ invitation thay vì invite, avocado thay vì avo, không nên đeo quá nhiều trang sức ban ngày, chỉ nên giữ lại nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn.

Theo Windsor, một quý cô có thể bay hãng hàng không giá rẻ, nhưng tuyệt đối không đặt chuyến bay trước 10h. Quý cô cũng có thể yêu thích tập yoga, nhưng sẽ không chọn Pilates cải cách vì không cần theo trào lưu mà tạo ra trào lưu.

Trong danh sách, Windsor đặc biệt nhấn mạnh tinh thần tự tin, tự chủ của phụ nữ thế kỷ 21 vì một quý cô không cần tuyên bố mình độc lập mà thể hiện điều đó bằng hành động: “Đừng nói rằng bạn sẽ trả tiền, chỉ cần lặng lẽ đứng dậy và thanh toán hóa đơn".

Một quý cô cũng luôn sẵn sàng đón nhận những hành động ga lăng từ đàn ông, bởi lịch thiệp là biểu hiện của sự tôn trọng, không phải định kiến giới tính.

Khi đi ăn, Windsor thường chỉ để lại một vết son môi duy nhất trên ly, chi tiết tưởng nhỏ nhưng thể hiện sự chỉn chu, tinh tế. Và dù có lịch trình bận rộn, cô vẫn viết lời cảm ơn bằng tay trên một tấm thiệp trơn, thay vì nhắn tin hay gửi email.

Bộ quy tắc cũng hé lộ nhiều chi tiết thú vị về phong cách sống “rất Windsor”. Một quý cô có thể đi bộ bằng giày cao gót 10cm qua đồng cỏ như Công nương xứ Wales, hay sở hữu một chú chó săn xám được cứu hộ, và nếu có chế độ giảm cân, thì chọn súp bắp cải chứ không phải thuốc Mounjaro.

Quý cô đích thực có thể đi trên cỏ bằng giày cao gót một cách dễ dàng như Công nương xứ Wales (ảnh chụp tại Lâu đài Windsor vào tháng 9 trong chuyến thăm cấp nhà nước của tổng thống Donald Trump).

Cô chỉ uống sữa nguyên kem, đọc tử vi hàng ngày dù không tin lắm vào chiêm tinh, và có thể đi xe đạp Lime với dáng vẻ đầy tự tin. Windsor còn dặn dò: “Khi trò chuyện, hãy giữ tay ngang rốn, đó là ngôn ngữ cơ thể của sự khiêm nhường và tự chủ. Tránh xếp chồng thức ăn lên đĩa sau bữa ăn, vì đó là hành động bất lịch sự với người phục vụ”.

Bộ “39 quy tắc để trở thành quý cô” mang hơi thở của thời đại mới, nơi phụ nữ vừa có thể tự tin làm chủ cuộc sống, vừa giữ nét duyên dáng truyền thống. Windsor khẳng định: “Là quý cô không có nghĩa là hoàn hảo, mà là biết cách tạo cảm giác dễ chịu cho người khác. Thanh lịch không phải điều xa xỉ, đó là cách bạn bước đi, nói năng và đối xử với thế giới".

Và với 39 quy tắc tưởng nhỏ nhưng tinh tế ấy, Laura Windsor đang nhắc phụ nữ rằng, giữa thế giới ồn ào và vội vã, phẩm chất của một quý cô vẫn luôn là điều khiến người ta dừng lại để ngắm nhìn.