Chồng tôi luôn bênh mẹ không cần hỏi lý do, cho đến một hôm tôi bắt anh ấy phải nhìn thẳng vào sự thật

Lấy nhau gần 6 năm, điều khiến tôi mệt nhất không phải tiền bạc hay công việc mà là mỗi lần xảy ra chuyện với mẹ chồng, chồng tôi luôn mặc định tôi là người sai.

Mẹ bảo tôi nói hỗn, anh khuyên tôi nhịn. Mẹ chê tôi vụng, anh bảo mẹ lớn tuổi rồi, đừng chấp. Có lần mẹ tự ý mang quần áo của con tôi cho họ hàng, tôi chỉ nhẹ nhàng góp ý thì tối đó anh vẫn quay sang trách: "Em nói gì thì nói, đừng để mẹ buồn". Tôi nhiều lần đề nghị lắp camera anh đều nói nhà toàn người lớn lắp làm gì mẹ tưởng theo dõi mẹ.

Tôi dần học cách im lặng vì biết giải thích cũng vô ích.

Ảnh minh họa

Cho đến một hôm, tôi đi làm về sớm. Vừa bước vào nhà, tôi thấy mẹ chồng đang loay hoay với chiếc ghế để lấy lọ thuốc trên nóc tủ. Bà trượt chân, làm rơi cả lọ xuống sàn. Đúng lúc ấy chồng tôi đi làm về.

Không để mẹ kịp nói gì, anh nhìn đống thuốc dưới đất rồi quay sang trách tôi vì để mẹ làm việc một mình.

Lần đó, tôi không cãi. Tôi chỉ mở camera trong phòng khách tôi mới lắp rồi đưa điện thoại cho anh.

Đoạn ghi hình dài chưa đến hai phút. Trong đó, tôi vừa gọi điện về bảo sẽ về sớm để lấy thuốc cho mẹ thì bà đã tự bê ghế trèo lên. Tôi không hề có mặt ở nhà.

Xem xong, chồng tôi lặng người.

Đó là lần đầu tiên anh chứng kiến toàn bộ sự việc thay vì chỉ nghe từ một phía. Anh quay sang nhìn mẹ rồi nhìn tôi rất lâu nhưng không nói gì.

Tối hôm ấy, anh chủ động xin lỗi tôi. Anh bảo từ trước đến giờ cứ nghĩ đứng về phía mẹ là đang làm tròn chữ hiếu, nhưng lại quên mất rằng mỗi câu trách vội vàng đều khiến vợ cảm thấy mình không được tin tưởng.

Điều khiến tôi nhẹ lòng nhất là từ hôm đó, mỗi khi có chuyện, anh không còn kết luận ngay nữa. Anh luôn hỏi cả hai người trước rồi mới nói.

Tôi không cần chồng bênh mình vô điều kiện. Tôi chỉ cần anh đủ công bằng để lắng nghe.

Hôn nhân không đáng sợ vì những hiểu lầm, mà đáng sợ khi người gần mình nhất còn không cho mình cơ hội được nói hết sự thật.