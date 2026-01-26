Vào ngày 26/1, nam diễn viên Byun Yo Han đã được bắt gặp quay phim mới ở TP.HCM. Tuy nhiên, thay vì những lời trầm trồ về visual "cực phẩm", người hâm mộ lại phải dở khóc dở cười trước những bức ảnh chụp vội đầy ngang trái.

Trong bức ảnh chụp vội, Byun Yo Han bị "dìm hàng" chiều cao lẫn visual và biểu cảm gương mặt. Góc chụp không căn chỉnh cùng ánh sáng không thuận lợi đã khiến chồng Tiffany khác xa hẳn so với những thước phim lung linh trên màn ảnh. Ngay lập tức, bài đăng nhận về hàng trăm bình luận "than trời": "Ai đã dìm hàng anh tôi thế này?", "Đúng là camera thường là kẻ thù của mọi nhan sắc"...

Byun Yo Han bị "dìm" visual và vóc dáng trong ảnh chụp vội ở TP.HCM. Ảnh: Lạc Phim

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực cho rằng đây là tạo hình phim và dù ảnh chất lượng thấp nhưng khí chất nam tính của Byun Yo Han vẫn không thể che giấu. Những ai từng xem phim hay ảnh tạp chí của Byun Yo Han đều biết anh sở hữu visual nam tính, phong trần, càng ngắm càng cuốn – kiểu đẹp rất “điện ảnh”, không hề lép vế trước dàn mỹ nam Hàn Quốc hiện nay.

Dù bức ảnh "dìm hàng" tại TP.HCM có khiến visual của Byun Yo Han sụt giảm đôi chút trong mắt người đi đường, nhưng không thể phủ nhận sức hút của nam tài tử này là cực kỳ lớn. Việc ekip phim mới của Byun Yo Han chọn Việt Nam làm bối cảnh quay phim một lần nữa cho thấy sức hấp dẫn của dải đất hình chữ S đối với các nhà làm phim quốc tế.

Đây chỉ là "tai nạn" cam thường mà thôi! Ảnh: Lạc Sâu Bích

Byun Yo Han không phải là một cái tên xa lạ đối với "mọt" phim Hàn. Anh là một trong những diễn viên thực lực bậc nhất của xứ sở kim chi với khả năng hóa thân đa dạng. Anh sinh năm 1986, từng học Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (K-ARTS) – ngôi trường danh giá đào tạo ra hàng loạt ngôi sao hạng A.

Byun Yo Han vụt sáng với vai diễn chàng nhân viên sành điệu trong siêu phẩm Misaeng. Sau đó, nam diễn viên liên tục khẳng định vị thế qua các dự án "nặng đô" như Six Flying Dragons, Mr. Sunshine và đặc biệt là vai diễn dũng tướng trong bom tấn điện ảnh Hansan: Rising Dragon. Anh được giới chuyên môn đánh giá là diễn viên có "đôi mắt biết nói" và khả năng biểu cảm xuất thần.

Byun Yo Han là diễn viên được đánh giá cao về thực lực. Ảnh: Instagram

Vào ngày 13/12, Byun Yo Han cùng Tiffany (SNSD) đã "gây nổ" Kbiz khi thông báo đang hẹn hò nghiêm túc để hướng tới hôn nhân. Cặp đôi nên duyên từ tác phẩm Uncle Samsik năm 2024. Từ những "phản ứng hóa học" trên màn ảnh, Byun Yo Han - Tiffany đã thành đôi ở ngoài đời, đi từ hẹn hò đến quyết định kết hôn. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới thế kỷ vào mùa thu năm 2026.

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được "ông lớn" SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích “vô tiền khoáng hậu” trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine. Hồi đầu năm nay, trên diễn đàn Instiz đã lan truyền đoạn tin nhắn của Kim Go Eun và bạn trai tin đồn - Byun Yo Han. Nội dung của cuộc trò chuyện đã làm cư dân mạng cảm thấy bối rối. Trong những tin nhắn này, cách nói chuyện của Byun Yo Han có phần thao túng tâm lý Kim Go Eun. Điều này khiến netizen cho rằng chuyện tình của họ kết thúc không hề yên ả.