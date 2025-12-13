Rầm rộ khoảnh khắc Tiffany (SNSD) và chồng tài tử hôn nhau nồng nàn

Sáng 13/12, cả châu Á dậy sóng trước thông tin Tiffany (SNSD) tuyên bố kết hôn với tài tử đình đám Byun Yo Han. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, cặp đôi dự định tổ chức đám cưới thế kỷ vào mùa thu năm sau. 2 ngôi sao lần đầu gặp gỡ trên trường quay của bộ phim Uncle Samsik (Disney+) hồi năm ngoái. Và họ nảy sinh tình cảm với nhau trong quá trình quay phim. Sau khoảng 1 năm rưỡi hẹn hò, 2 nghệ sĩ đã quyết định tiến tới hôn nhân.

Cũng từ thông tin Tiffany - Byun Yo Han "phim giả tình thật" từ tác phẩm Uncle Samsik mà đoạn clip họ trao nhau nụ hôn nồng nàn, cháy bỏng trên trường quay bộ phim này đã gây chú ý trở lại, được chia sẻ rần rần và trở thành chủ đề nóng ngay trong buổi sáng 13/12.

Nụ hôn màn ảnh của Tiffany và Byun Yo Han đã trở thành đề tài hot mới đây

Theo truyền thông xứ kim chi, cặp đôi dự đính kết hôn vào mùa thu năm sau

Trước đó trong sự kiện họp báo tuyên truyền cho Uncle Samsik cách đây 1 năm, Tiffany đã có những chia sẻ cởi mở về nụ hôn màn ảnh với Byun Yo Han: "Tôi và anh Yo Han phải quay rất nhiều cảnh trong 1 ngày. Nhưng tôi nghĩ sự đam mê và tập trung của cả 2 đã khiến cho màn hợp tác trở nên rất ăn ý. Thật thú vị khi có thể thực hiện cảnh khóa môi 1 cách mãnh liệt và nồng cháy như vậy".

"Anh Yo Han là 1 nghệ sĩ vô cùng nhiệt huyết. Tôi đã cố gắng hết sức để học hỏi từ tinh thần đó của anh ấy. Ban đầu, tôi có chút lo lắng, nhưng tôi đã cố gắng hòa mình vào vai diễn với suy nghĩ ‘Anh ấy là bạn diễn của mình, và mình cũng có thể trở thành 1 nghệ sĩ nhiệt huyết giống như anh ấy’. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong quá trình hợp tác với anh Yo Han. Khi tận mắt chứng kiến nhịp diễn, khả năng dẫn dắt bạn diễn cùng nguồn năng lượng tích cực của anh ấy, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng ‘Mình cũng phải làm được như vậy trên phim trường’ với tinh thần đầy quyết tâm", Tiffany còn dành cho đằng trai nhiều lời khen "có cánh".

Tiffany hết lời khen ngợi Byun Yo Han trước ống kính truyền thông

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được "ông lớn" SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích "vô tiền khoáng hậu" trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine.