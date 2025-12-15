Tiffany (SNSD) nhận hậu quả không ngờ sau khi hôn ngấu nghiến chồng

Thông tin Tiffany (SNSD) tuyên bố kết hôn với tài tử đình đám Byun Yo Han đã khiến công chúng châu Á dậy sóng suốt 2 ngày qua. Ngay sau tin vui của cặp đôi "trai tài gái sắc", các trang báo lớn nhỏ xứ Hàn đã đồng loạt chia sẻ lại đoạn clip 2 ngôi sao hôn nhau ngấu nghiến trong quá trình quay phim Uncle Samsik (Disney+) hồi năm 2024.

Cũng từ đây, những bài phỏng vấn cũ của Tiffany - Byun Yo Han liên quan tới nụ hôn rực lửa này đã gây chú ý trở lại trên khắp mạng xã hội xứ kim chi. Trong đó, tờ Koreaboo vừa đăng tải những chia sẻ của thành viên SNSD về "kiếp nạn" bất ngờ mà cô phải đón nhận sau khi diễn cảnh hôn với tài tử họ Byun. Theo lời Tiffany, khuôn mặt xinh đẹp của cô đã bị kích ứng bởi bộ râu của đàng trai: "Khi ấy tôi không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, và đó cũng là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi trong bộ phim Uncle Samsik. Vậy nhưng, nụ hôn vô cùng mãnh liệt đến mức tôi cảm thấy rất thú vị. Tuy nhiên, do anh Byun Yo Han để râu nên sau khi hôn xong môi tôi đã bị sưng lên, và da tôi cũng dần ửng đỏ. Cảnh hôn được quay chả khác nào 1 phân cảnh hành động".

Nụ hôn màn ảnh của Tiffany và Byun Yo Han đã trở thành đề tài hot mới đây

Ngay sau màn "khóa môi" táo bạo, Tiffany nhận "kiếp nạn" bất ngờ vì bộ râu của đàng trai

Trước đó, tờ Xportsnews cũng gây xôn xao khi đăng tải lại bài phỏng vấn của Tiffany hồi năm 2024 về màn hợp tác với Byun Yo Han. Chia sẻ với các phóng viên tại thời điểm đó, Tiffany đã có những chia sẻ cởi mở về nụ hôn màn ảnh với nam ngôi sao họ Byun: "Tôi và anh Yo Han phải quay rất nhiều cảnh trong 1 ngày. Nhưng tôi nghĩ sự đam mê và tập trung của cả 2 đã khiến cho màn hợp tác trở nên rất ăn ý. Thật thú vị khi có thể thực hiện cảnh khóa môi 1 cách mãnh liệt và nồng cháy như vậy".

"Anh Yo Han là 1 nghệ sĩ vô cùng nhiệt huyết. Tôi đã cố gắng hết sức để học hỏi từ tinh thần đó của anh ấy. Ban đầu, tôi có chút lo lắng, nhưng tôi đã cố gắng hòa mình vào vai diễn với suy nghĩ ‘Anh ấy là bạn diễn của mình, và mình cũng có thể trở thành 1 nghệ sĩ nhiệt huyết giống như anh ấy’. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều trong quá trình hợp tác với anh Yo Han. Khi tận mắt chứng kiến nhịp diễn, khả năng dẫn dắt bạn diễn cùng nguồn năng lượng tích cực của anh ấy, tôi đã tự nhủ với lòng mình rằng ‘Mình cũng phải làm được như vậy trên phim trường’ với tinh thần đầy quyết tâm", Tiffany còn dành cho đằng trai nhiều lời khen "có cánh".

Tiffany hết lời khen ngợi Byun Yo Han trước ống kính truyền thông

Tiffany sinh năm 1989, có tên thật là Stephanie Young Hwang. Cô trưởng thành ở California (Mỹ) trước khi về Hàn lập nghiệp. Nữ ca sĩ được "ông lớn" SM Entertainment phát hiện khi mới 15 tuổi rồi trở thành thực tập sinh từ 2005. Sau 2 năm được đào tạo bài bản, Tiffany chính thức ra mắt với vai trò thành viên của SNSD và cùng nhóm nhạc quốc dân gặt hái loạt thành tích "vô tiền khoáng hậu" trong sự nghiệp. Năm 2017, cô rời SM Entertainment để theo đuổi sự nghiệp solo và gặt hái được nhiều thành công.

Trong khi đó, Byun Yo Han sinh năm 1986, hơn Tiffany 3 tuổi. Anh nổi tiếng khắp châu Á nhờ loạt phim đình đám như Misaeng, Flying Dragons, Mr. Sunshine.