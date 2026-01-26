Sáng 26/1, công chúng náo loạn trước loạt ảnh cho thấy Song Hye Kyo và "tổng tài" Yoo Yeon Seok (phim When The Phone Rings) cùng xuất hiện ở 1 địa điểm. 1 bộ phận khán giả còn băn khoăn tự hỏi không biết 2 ngôi sao có đang hẹn hò với nhau hay không, âu cũng là bởi những hình ảnh nói trên khiến netizen liên tưởng ngay tới bằng chứng yêu đương thường xuất hiện trong tin tức tình ái của nhiều cặp đôi Hàn trước đó.

Cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh Song Hye Kyo và "tổng tài" Yoo Yeon Seok bất ngờ cùng xuất hiện ở 1 địa điểm. Ảnh: X

Ngay sau đó, truyền thông đã vào cuộc tìm hiểu về hình ảnh gây xôn xao mới đây của Song Hye Kyo - Yoo Yeon Seok. Thì ra, loạt hình được chụp trong concert của nhóm nhạc nổi tiếng Davichi diễn ra vào hôm 25/1 ở nhà thi đấu KSPO Dome. Trên thực tế, 2 ngôi sao đi riêng và bí mật tới ủng hộ đêm nhạc của đồng nghiệp chứ không phải đi hẹn hò với nhau. Nói tóm lại, không hề có chuyện Song Hye Kyo - Yoo Yeon Seok yêu đương bí mật như 1 bộ phận công chúng đang nghĩ tới.

Hóa ra Song Hye Kyo - Yoo Yeon Seok đi riêng tới concert Davichi, không hề hẹn hò với nhau. Ảnh: Naver

Kể từ khi ly hôn Song Joong Ki tới nay, Song Hye Kyo chưa từng công khai hẹn hò với bất cứ ai. Gần đây, cô dính nghi vấn đang yêu 1 người đàn ông bí ẩn vì có loạt khoảnh khắc thân mật bên nhân vật này. Trong ảnh, Song Hye Kyo gây chú ý khi khoác tay tình tứ trai lạ. Việc nữ ngôi sao hạng S công khai khoác tay người này đã khiến công chúng liên tưởng tới việc cô muốn đánh dấu chủ quyền với đối phương. Trai lạ còn gửi gắm tới minh tinh họ Song thông điệp đáng chú ý, càng làm khơi gợi thêm nhiều đồn đoán: "Thật tuyệt vời khi được gặp em. Chúc mừng em đã hoàn thành bộ phim Show Business. Làm tốt lắm, anh nóng lòng chờ đợi để được xem phim quá rồi".

Song Hye Kyo xuất hiện thân mật bên 1 người đàn ông lạ mặt, khiến cộng đồng mạng đặt ra nghi vấn cô đã hẹn hò bạn trai mới sau 7 năm ly hôn Song Joong Ki. Ảnh: Nate

Bạn trai tin đồn còn được cho là gửi gắm hẳn thông điệp yêu thương tới Song Hye Kyo nhằm đánh dấu chủ quyền. Ảnh: Nate

Thế nhưng, hóa ra người đàn ông bí ẩn xuất hiện cùng Song Hye Kyo trong hình ảnh gây náo loạn lại là... nhà tạo mẫu tóc hợp tác với mỹ nhân họ Song suốt nhiều năm qua. Bức hình nói trên cũng không ghi lại khoảnh khắc nữ minh tinh The Glory hẹn hò bạn trai mới mà chỉ đơn giản cho thấy tình bạn thân thiết, bền chặt giữa cô và nhà tạo mẫu tóc.

Được biết, Song Hye Kyo vừa hoàn tất việc ghi hình cho bộ phim mới Show Business. Và nhà tạo mẫu tóc chỉ đơn giản đăng dòng thông điệp chúc mừng nữ minh tinh hoàn tất công việc 1 cách tốt đẹp chứ không gửi lời lẽ yêu thương hay tỏ tình tới người đẹp họ Song như công chúng đồn đoán trước đó.

Nói tóm lại, không có chuyện Song Hye Kyo đã có người yêu mới và công khai khoe chuyện tình cảm của mình trước công chúng.

Trong khi đó, Yoo Yeon Seok từng dính tin đồn "phim giả tình thật" với bạn diễn Chae Soo Bin sau màn hợp tác ăn ý ở When The Phone Rings. Ngoài ra, anh cũng được cho là có giai đoạn mặn nồng với Kim Ji Won trong quá khứ. Thế nhưng tới nay, nam tài tử họ Yoo vẫn chưa xác nhận hẹn hò với bất cứ ai.