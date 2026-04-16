Cặp đôi Hà Nội "chơi lớn": Mang thú vui đắt đỏ rải khắp đám cưới, bó hoa có 1-0-2 không ai đoán nổi

Xu hướng cá nhân hóa trong ngày cưới đang ngày càng phổ biến, trong đó việc biến đam mê và sở thích cá nhân thành các điểm nhấn đặc biệt trong buổi lễ là cách được nhiều cặp đôi lựa chọn để tạo dấu ấn riêng.

Điển hình cho xu hướng này là sự kiện cưới của cặp đôi Đắc Phi và Quỳnh Chi tại Hà Nội, khi cả hai đều đam mê Lego và điểm xuyết những chi tiết Lego vào các hạng mục trang trí, phụ kiện và nghi thức chính của ngày trọng đại.

Những món Lego xuất hiện trong lễ cưới đều được cặp đôi giữ gìn cẩn thân.

Chú rể Đắc Phi chia sẻ: "Lúc mới quen nhau, vợ mình tuy biết mình "nghiện nhựa" (tên gọi vui của cộng đồng mê Lego) khá nặng mà vẫn để mình dụ nghiện cùng, bọn mình cũng có khá nhiều buổi date xếp hình từ ở nhà đến ngoài đường, trong đó có BrickFest 4.

Chuyện gì đến cũng phải đến. Được sự đồng ý của vợ và gia đình, mình có thêm thắt 1 chút Lego vào trang phục và tiệc cưới, trong đó có bội áo dài và hộp nhẫn mình tự ghép và khá tâm đắc. Mình cũng học lỏm đám cưới nước ngoài và thiết kế Lego guest list cùng với lễ cất nóc nhà Lego, và thậm chí cho vào lời vows của mình nữa".

Kết quả là các khối Lego được tích hợp vào thiết kế áo dài cưới của cặp đôi. Điểm chú ý về mặt kỹ thuật là hộp đựng nhẫn cưới do chính chú rể thiết kế và lắp ráp (MOC - My Own Creation).

Bó hoa cầm tay của cô dâu cũng được tạo hình từ các mảnh ghép, đảm bảo tính thẩm mỹ, độ bền và sự độc đáo khác lạ so với hoa tươi thông thường.

Khu vực dành cho khách ký tên hay dành những lời chúc đến cô dâu chú rể cũng được cặp đôi thay thế bằng bảng tên khách mời Lego.

Không chỉ vậy, Đức Phi - Quỳnh Anh còn lựa chọn nghi thức cưới khác biệt, gắn liền với niềm đam mê của cặp đôi. Đó là khoảnh khắc xúc động và đặc biệt nhất trong ngày trọng đại khi cô dâu chú rể cũng thực hiện lễ "cất nóc" cho ngôi nhà Lego xinh xắn.

Thay vì nghi thức rót rượu hay cắt bánh thông thường, Đức Phi và Quỳnh Anh đã cùng nhau hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của một ngôi nhà Lego ngay trên sân khấu. Đây là hình ảnh ẩn dụ đầy ý nghĩa về việc cả hai cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên để xây dựng mái ấm gia đình.

"Dù đã về cùng một nhà, cơn nghiện của bọn mình vẫn chưa thay đổi. Lego đã đồng hành với bọn mình từ đầu chặng đường cùng nhau, và mình hi vọng Lego tiếp tục đồng hành với bọn mình ở những chương kế tiếp" - Đức Phi chia sẻ.

Với hai vợ chồng, Lego không chỉ là một thú vui nhất thời mà là một phần trong phong cách sống. Những mảnh ghép nhựa đã đồng hành cùng họ từ những ngày đầu chặng đường và sẽ tiếp tục hiện diện trong ngôi nhà nhỏ, minh chứng cho một tình yêu được xây dựng từ sự đồng điệu trong tâm hồn và đam mê.

Dù ở Việt Nam, những đám cưới ngập tràn Lego vẫn còn là một khái niệm khá mới mẻ, nhưng tại nước ngoài, đây lại là một xu hướng vô cùng được yêu thích. Trên khắp các cộng đồng, không khó để bắt gặp hình ảnh các cặp đôi hào hứng chia sẻ về ngày vui của mình với những chi tiết Lego ngộ nghĩnh, đáng yêu như chiếc hộp đựng nhẫn tự ráp hay bó hoa cô dâu ngộ nghĩnh.

Bằng cách lồng ghép khéo léo sở thích chung vào ngày trọng đại, mỗi đám cưới lại mang đến những khoảnh khắc thật đỗi ngọt ngào. Đó không chỉ là một buổi tiệc đơn thuần, mà còn là một không gian ngập tràn kỷ niệm, mang đậm dấu ấn cá nhân và kể lại trọn vẹn câu chuyện tình yêu riêng biệt của từng cô dâu, chú rể.

Nguồn: Group Nghiện Nhựa