Chồng ngoại tình suốt 1 năm rưỡi, người vợ làm một việc khiến anh ta bắt đầu lo sợ

Trong những cuộc hôn nhân có người thứ ba, không ít phụ nữ luôn tự hỏi: "Tại sao anh ấy biết ngoại tình là sai mà vẫn làm? Tại sao anh ấy không nhìn thấy tôi đau khổ đến mức nào?".

Theo chuyên gia tư vấn tình cảm Lan Phương, đây là tâm lý phổ biến ở những người vợ bị phản bội. Họ tin rằng chỉ cần mình đau đớn đủ lâu, khóc đủ nhiều, gây áp lực đủ lớn, người chồng sẽ thức tỉnh và quay về gia đình.

Nhưng thực tế thường không đơn giản như vậy.

Không chỉ đơn giản là ngoại tình

Bài viết trên DayDayNews kể về trường hợp một người phụ nữ họ Lưu. Cô kết hôn với chồng được 12 năm và phát hiện chồng ngoại tình suốt một năm rưỡi.

Dù bị phản bội, cô không muốn ly hôn vì không có việc làm, lại đang phải nuôi hai con nhỏ. Bố mẹ chồng cũng đối xử khá tốt với cô, thường xuyên giúp đỡ chăm sóc các cháu và hỗ trợ một phần tài chính.

Trước đó, bố mẹ chồng từng khuyên cô đừng ly hôn. Họ cho rằng chỉ cần chồng chấm dứt chuyện bên ngoài, cả nhà vẫn có thể tiếp tục sống vui vẻ bên nhau.

Bản thân cô Lưu cũng nghĩ rằng giữ nguyên cuộc hôn nhân sẽ tốt hơn cho các con. Vì vậy, cô chưa từng thực sự đề cập đến chuyện ly hôn.

Tuy nhiên, chấp nhận không có nghĩa là cam chịu.

Cô không thể chấp nhận sự tồn tại của người thứ ba, càng không muốn chồng tiếp tục ngoại tình. Suốt thời gian dài, cô tìm đủ mọi cách để khiến anh nhận ra sai lầm.

Cô gửi con sang nhà ông bà nội rồi cãi nhau với chồng, khóc lóc kể về nỗi đau của mình. Có lần, cô còn một mình tìm đến nhà nhân tình, chặn đường khi chồng đến gặp người phụ nữ kia và làm ầm ĩ trước cửa.

Cô thậm chí dọa sẽ đến công ty tố cáo chuyện ngoại tình của chồng, hy vọng anh sợ hãi và biết dừng lại.

Trong suy nghĩ của cô, chỉ cần người chồng tận mắt nhìn thấy sự đau khổ của vợ, anh sẽ hiểu ngoại tình sai đến mức nào, từ đó từ từ quay trở về với gia đình.

Nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo hướng ngược lại.

Ban đầu, người chồng cảm thấy phiền phức vì vợ liên tục gây chuyện. Anh than phiền rằng vợ chỉ biết làm ầm ĩ, khiến cuộc sống không được yên ổn. Sau đó, anh dần trở nên thờ ơ, mặc kệ những rắc rối mà cô đang trải qua.

Càng níu kéo, cô Lưu càng mệt mỏi.

Cuối cùng, cô tìm đến chuyên gia Lan Phương để tìm cách giải quyết hoàn toàn cuộc hôn nhân rơi vào khủng hoảng.

Đừng cố đánh thức người đang giả vờ ngủ

Điều đầu tiên chuyên gia muốn những người vợ bị phản bội hiểu rõ là: Người đàn ông ngoại tình không phải không biết mình sai. Phần lớn họ biết rất rõ, chỉ là họ không muốn thừa nhận.

Một người trưởng thành được nuôi dạy bình thường hoàn toàn hiểu rằng ngoại tình có thể phá hủy hôn nhân và khiến vợ mình tổn thương sâu sắc.

Nhưng thừa nhận sai lầm đồng nghĩa với việc phải sửa chữa sai lầm. Đó mới là điều họ không muốn làm.

Theo Lan Phương, một người đàn ông biết mình sai nhưng không sửa đã là một vấn đề. Tuy nhiên, có những người còn lựa chọn cách giả vờ như bản thân chẳng làm gì sai cả. Bởi nếu không thừa nhận lỗi lầm, họ sẽ không phải chịu trách nhiệm thay đổi.

"Bạn không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ. Người vợ không cần mất quá nhiều sức lực để chứng minh cho chồng thấy ngoại tình là sai, bởi anh ta vốn đã biết điều đó".

Thay vì liên tục tranh cãi, khóc lóc hay tìm đến người thứ ba, người vợ nên bình tĩnh nhìn lại hoàn cảnh của chính mình.

Trường hợp của cô Lưu là một ví dụ điển hình.

Cô không ly hôn vì không có thu nhập riêng, không đủ khả năng tự nuôi con và lo sợ cuộc sống sau khi rời khỏi chồng. Sự hỗ trợ từ bố mẹ chồng giúp cô tạm thời có chỗ dựa, nhưng đó không phải một sự đảm bảo lâu dài.

Chuyên gia cho rằng, dù bố mẹ chồng có thật lòng thương con dâu và các cháu, họ vẫn là bố mẹ ruột của người đàn ông kia. Khi cuộc hôn nhân kết thúc, khả năng cao họ vẫn sẽ ưu tiên bảo vệ con trai mình.

Vì vậy, điều cô Lưu cần làm không phải là tiếp tục bao vây người chồng ngoại tình, mà là từng bước xây dựng năng lực sống độc lập.

Cô có thể tìm việc làm, học thêm kỹ năng, đầu tư trong khả năng cho phép hoặc cùng bạn bè kinh doanh một công việc phù hợp.

Khi bản thân bận rộn với cuộc sống riêng, người vợ sẽ không còn toàn bộ tâm trí dành cho người chồng và người thứ ba.

Đây cũng là điều khiến cán cân trong mối quan hệ thay đổi.

Theo chuyên gia, nhiều người đàn ông trước khi ngoại tình thường tìm cách khiến vợ trở thành người nội trợ hoàn toàn, phụ thuộc vào chồng về kinh tế. Khi người vợ không có thu nhập, không có năng lực tự quyết định cuộc sống, người đàn ông sẽ dễ dàng nắm giữ lợi thế.

"Một người vợ càng phụ thuộc, người chồng càng có cảm giác cô ấy không thể rời khỏi mình. Đó chính là lý do một số người đàn ông dám ngoại tình nhưng vẫn không sợ mất gia đình".

Ngược lại, khi người phụ nữ có khả năng tự lo cho bản thân và con cái, người phải đối mặt với nguy cơ mất mát sẽ không còn chỉ là người vợ.

Khi có năng lực, người phụ nữ mới thực sự có quyền lựa chọn

Lan Phương cho rằng, sau khi xây dựng được nền tảng độc lập, người vợ mới nên quyết định cuộc hôn nhân này có đáng để tiếp tục hay không.

Nhiều phụ nữ tưởng rằng mình không thể sống thiếu chồng, nhưng thực chất điều họ sợ nhất lại là không có tiền, không có khả năng nuôi con và không biết bắt đầu cuộc sống mới từ đâu.

Khi những nỗi lo ấy được giải quyết, lựa chọn của người phụ nữ sẽ trở nên rõ ràng hơn.

Nếu vẫn muốn duy trì hôn nhân, cô ấy có thể chủ động giải quyết vấn đề ngoại tình với tâm thế bình tĩnh và tự tin hơn. Nếu muốn rời đi, cô ấy cũng không còn bị giữ chân bởi sự phụ thuộc.

Trong hôn nhân, điều đáng sợ nhất không phải là mất một người đàn ông, mà là đánh mất khả năng tự quyết định cuộc đời mình.

Ngoại tình là lỗi của người phản bội. Nhưng cách một người phụ nữ đối diện với sự phản bội sẽ quyết định cô ấy tiếp tục sống trong đau khổ hay bước ra khỏi nó.

Có lẽ, thay vì dành cả ngày để hỏi một người đàn ông rằng "Tại sao anh lại làm vậy?", điều đáng hỏi hơn là: "Sau chuyện này, tôi muốn cuộc đời mình trở thành như thế nào?".

Bởi đến cuối cùng, sự mạnh mẽ không nằm ở việc khiến người khác hối hận. Sự mạnh mẽ nằm ở chỗ, dù người khác có lựa chọn thế nào, mình vẫn đủ năng lực để lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn.