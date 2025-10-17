Theo Khaosod, vụ việc được phát hiện lúc 18h30 tối thứ Ba (14/10), tại Làng Pruksa 36, tiểu khu Khlong Udom Chonlachon, Thái Lan. Cảnh sát Mueang Chachoengsao đã có mặt cùng bác sĩ pháp y và đội cứu hộ để điều tra.

Nạn nhân là bà Nisara, 53 tuổi, được phát hiện đã tử vong với một sợi dây thừng quấn quanh cổ và buộc vào lan can cầu thang.

Ông Dick, công dân Đức, đã ngồi ở bàn ngoài trời gọi vợ từ tối. Khi không thấy bà Nisara trả lời, ông nhờ hàng xóm giúp đỡ. Một người hàng xóm đã vào nhà, bật đèn và kinh hoàng phát hiện sự việc.

Chồng mù ngồi chờ vợ cả tối, hàng xóm bật đèn và phát hiện sự thật đau lòng. Ảnh: Khaosod.

Theo hàng xóm, cặp đôi đã thuê nhà hơn một năm. Ông Dick sang Thái Lan nghỉ hưu và bắt đầu mối quan hệ với bà Nisara. Sau khi chuyển đến Chachoengsao, ông Dick bị tai nạn dẫn đến mù lòa hoàn toàn vài năm trước. Bà Nisara trở thành trụ cột gia đình, làm tài xế taxi ở Bangkok và vài ngày mới về nhà một lần. Trước khi đi làm, bà thường chuẩn bị bánh mì sandwich cho chồng và cất trong tủ lạnh.

Đáng chú ý trước đó, bà Nisara nói với hàng xóm rằng cô vừa gặp tai nạn giao thông khi đang lái xe. Phía bên kia đòi bồi thường 40.000 baht (hơn 32 triệu đồng), một số tiền mà cô không có. Cô trở về nhà để chờ đợi và thương lượng.

Những người hàng xóm tin rằng áp lực tài chính từ vụ tai nạn cùng với gánh nặng là người duy nhất kiếm tiền cho gia đình đã khiến bà Nisara đưa ra quyết định bi thảm.

Cảnh sát đã đưa thi thể đi khám nghiệm tử thi và đang tiếp tục điều tra.